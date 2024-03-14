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14 Mart 2024 13:20 - Güncelleme : 14 Mart 2024 13:24

Yürekleri ağza getiren olay! Kahraman büyükanne yılan faciasını önledi

Tayland'ın Uthai Thani kentinde evindeki oyun alanında torunuyla birlikte vakit geçiren bir büyükanne büyük sıçan yılanının saldırmaya çalıştığını fark etti. Hızlı davranan büyükanne bir faciayı önledi. Küçük çocuğun dikkati ise herkesi şaırttı.

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: tgrthaber.com.tr / Çeviri

Kahraman bir büyükannenin küçük torununu yılan saldırısından kurtarmak için verdiği endişe verici ve bir o kadar da dramatik çaba, güvenlik kameralarına yansıdı.

Tayland'ın Uthai Thani kentindeki evlerinde kendilerine doğru sürünerek hızla ilerleyen sürüngenden kaçınmak için torununu tam zamanında kendine doğru çeken büyükanne, o sırada korkudan çığık attı. Küçük çocuğu avlamak isteyen yılan ise başarısızlığı sonucunda hızla uzaklaştı.

Yürekleri ağza getiren olay! Kahraman büyükanne yılan faciasını önledi - 1. Resim

KÜÇÜK ÇOCUK YILANI İŞARET ETTİ

Yılanın tekrar saldıracağından endişelenen kadın kameraya yansıyan görüntülerde küçük torununu kucağına alıp oyun alanından uzaklaştırırken görülüyor.

Video, büyükannenin torunuyla birlikte oyun parkında uzanmasıyla başlıyor ve ardından küçük çocuğun merakla kapının yanında gizlenen hayvanı işaret ettiği görülüyor. Büyükanne dönüp bakıyor ve kendilerine doğru hızla sürünen büyük yılanı görünce dehşete kapılıyor.

Yürekleri ağza getiren olay! Kahraman büyükanne yılan faciasını önledi - 2. Resim

ZEHİRLİ OLMAYAN SİYAH SIÇAN YILANI OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Büyükannenin hızlı tepkisinin ardından kamera kayıtları, zehirli olmayan ancak son derece saldırgan bir siyah sıçan yılanı olduğu düşünülen sürüngenin açık kapıdan sürünerek bahçedeki çalılıkların arasında kaybolduğunu gösteriyor.

Olayın ardından açıklamalarda bulunan büyükanne, "Yılanın yaklaştığını gördüğümde içgüdüsel olarak ayağa kalktım. Gözlerimi yılandan ayırmadım ve torunumu tam zamanında hızla uzaklaştırdım." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: tgrthaber.com.tr / Çeviri
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