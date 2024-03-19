Yürekleri ağza getiren olay! Şehre ayı indi, OHAL ilan edildi

19 Mart 2024 17:53 - Güncelleme : 19 Mart 2024 17:54

Avrupa ülkesi Slovakya'da Liptovsky Mikulas şehrinde görülen ayı paniğe yol açtı. Şehre nereden indiği bilinmeyen boz ayı etrafta koşuşturdu. 5 kişinin yaralanmasına sebep olurken şehirde OHAL ilan edildi. Şehir meydanında kalabalığın arasına dalan boz ayı, bir anne ve bebeğin yanından geçerek yürekleri ağza getirdi. Ayının saldırısından son anda kurtulan anne ve çocuğu büyük korku yaşadı.

Slovak medyasına göre, yaralananlar arasında 10 yaşında bir kız çocuğu da var. Yaralıların ısırık ve pençe saldırısına maruz kaldığı belirtilirken sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Hastaneye kaldırılan yaralıların kontroller sonrasında taburcu edildiği de belirtildi.

EVLERDEN ÇIKILMAMASI UYARISI YAPILDI

Yetkililer, "Bozayı sebebiyle vatandaşların evlerinden çıkmamasını rica ediyoruz, özellikle sabah ve akşam saatlerinde" açıklamasını yaptı. Bozayının tekrar ormanlık alana götürüldüğü belirtilirken buna rağmen yetkililer vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi.