Yüz gerdirirken gözlerini kaybetti! Eski güzellik kraliçesinin psikolojisi de bozuldu

01 Nisan 2024 12:40 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 12:52

Rusya'nın eski güzellik kraliçesi, şimdilerde 44 yaşında olan Yulia Tarasevich, 2020 yılının Aralık ayında özel bir klinikte operasyon geçirdi. Yüz gerdirme operasyonu sırasında bir komplikasyon gelişti ve yüzü hasar aldı.

CERRAH SORUMLULUK ALMADI

Operasyonla beraber yüzünün şekil almasını beklerken şekilsizleşen yüzüyle kalakalan model, bir de bu ameliyatlar için 3 bin sterlin yani yaklaşık 123 bin TL ödediğini söyledi. Ayrıca yüzünün korkunç bir şekilde şişip iltihaplandığını da belirtti.

Plastik cerrah Andrey Komarov Yulia'yı ameliyat ettiğini ancak herhangi bir sorumluluk kabul etmediğini söyledi.

GÖZLERİNİ KAYBETTİ

Komarov, gözlerin nekrozdan kurtarılması için acil takip ameliyatı yapmak üzere başka bir doktorun görevlendirilmesi gerektiğini söyledi. İlk başarısız ameliyatın ardından Yulia, düzeltici ameliyat için ikinci bir kliniğe gitti ancak bu da başarısızlıkla sonuçlandı ve model her iki kliniği de mahkemeye verdi.

Suç duyurusunda bulunan model 49 bin sterlin tazminat aldı.