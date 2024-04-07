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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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07 Nisan 2024 19:20 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 19:23

Zaporijya Nükleer Santrali'ne 'Eşi benzeri görülmemiş' yoğunlukta saldırı

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Rosatom), Zaporijya Nükleer Santrali'ne insansız hava araçlarıyla (İHA) yapılan saldırıların sonucunda 3 kişinin yaralandığını bildirdi.

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Rosatom'un yaptığı yazılı açıklamada, Zaporijya Nükleer Santrali'ne sabah saatlerinde "eşi benzeri görülmemiş" yoğunlukta İHA saldırıları gerçekleştirildiği ifade edildi.

Açıklamada, saldırılar sonucunda 3 kişinin yaralandı. Gün içerisinde devam eden saldırılar nedeniyle de santralin bazı kısımların da hasar oluştuğu aktarıldı.

Saldırılar nedeniyle tesis ve bölgedeki radyasyon seviyesinde değişiklik yaşanmadığı kaydedilen açıklamada, “Rosatom, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ve Avrupa Birliği’ni, Avrupa'nın en büyük nükleer santralinde tırmanan duruma derhal müdahale etmeye çağırıyor.” ifadesine yer verildi.

AVRUPA'NIN EN BÜYÜĞÜ

Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor.

Santral, Mart 2022'de Ruslar tarafından ele geçirilmişti. Halihazırda Rus ordusu kontrolünde olan santralin çevresinde İHA ve topçu saldırıları yaşanırken, Ukrayna ve Rusya saldırılar konusunda birbirini suçluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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