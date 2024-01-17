Zelenskiy Rus lider Putin'i, yırtıcı hayvana benzetti

17 Ocak 2024 01:20 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 01:51

Ukrayna ile Rusya arasında savaş iki yıla yaklaştı. Her fırsatta Rus mevkidaşı Vladimir Putin'e ağır ifadelerle yüklenen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'den yine ağır sözler geldi.

İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) konuşan Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı’na değinerek, cephedeki çatışmalar dursa bile Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline devam edeceğini aktardı. Rusya-Ukrayna Savaşı öncesinde Ukrayna’nın doğusundaki Donbass’ta çatışmaların 2014’den sonra durdurulmasına yönelik girişimler olduğunu aktaran Zelenskiy, Almanya ve Fransa gibi çok etkili garantörler olmasına rağmen Putin tarafından çatışmaları durdurma girişiminin reddedildiğini belirterek, Putin’i yırtıcı bir hayvana benzetti.

'RUS SALDIRGANLIĞI GİDEREK DAHA BELİRGİN HALE GELİYOR'

Rusya’nın yayılması bir politika izlediğini aktaran Zelenskiy, "Bunun sadece bizimle ilgili olduğunu, sadece Ukrayna ile ilgili olduğunu düşünenler varsa, tamamen yanılıyorlar. Ukrayna'nın ötesinde yeni Rus saldırganlığı giderek daha belirgin hale geliyor" dedi.

Ukrayna’nın Rusya’yı yenebilmek için hava gücünü artırması gerektiğini belirten Zelenskiy, "Ukrayna için hava üstünlüğü elde etmeliyiz. Ortaklar neye ve ne miktarda ihtiyaç olduğunu biliyor. Bu, sahada ilerleme kaydedilmesini sağlayacak” dedi.