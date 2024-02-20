Zelenskiy'den ABD'ye çağrı: Ruslar yoğunlaştı zor durumdayız

20 Şubat 2024 00:31 - Güncelleme : 20 Şubat 2024 00:45

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy'den yeni bir açıklama geldi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy, Başkan Biden yönetiminin Ukrayna için planladığı yardım bütçesinin Kongre'nin Cumhuriyetçi kanadı tarafından geciktirilmesinin ardından açıklama yaparak yardımların aksaması sebebiyle Rusya'ya karşı zor durumda olduklarını söyledi.

Zelenskiy, ABD Kongresi'ne üstü kapalı mesaj göndererek, Rusya'nın Ukrayna'ya yardım ulaştırmada gecikmelerden faydalandığını ve Moskova birliklerinin yoğunlaştığı bölgelerdeki durumun "son derece zor" olduğunu söyledi.

"SON DERECE ZOR BİR DURUM VAR"

Rusya'nın Ukrayna'ya yardım ulaştırmada gecikmelerden faydalandığını ve Moskova birliklerinin yoğunlaştığı bölgelerdeki durumun "son derece zor" olduğunu söyleyen Zelenskiy, kuzeydoğudaki cephe bölgelerini ziyaretinin ardından gece yaptığı video konuşmasında, "Şu anda cephe hattının çeşitli bölgelerinde, tam da Rus birliklerinin maksimum seviyede yoğunlaştığı yerlerde son derece zor bir durum var" dedi.

"YARDIMLAR GECİKİYOR"

Zelenskiy, "Ukrayna'ya yapılan yardımlardaki gecikmelerden faydalanıyorlar ve bu çok hassas bir konu. Topçu kıtlığı, cephe hattı hava savunması ve daha uzun menzilli silahlara ihtiyaç duyuyoruz" ifadesini kullandı.

ZELENSKİY BİDEN'E SESLENMİŞTİ

Ukrayna lideri geçtiğimiz gün Başkan Biden ve Kongre'ye seslenmiş, "Doğru kararı alacaklarına inanıyorum" demişti.

Kongre'de bekleyen yardım tasarısı 60 milyar dolar büyüklüğünde. Biden, Kongre'nin yardım paketini onaylamadan iki haftalık tatile çıkma kararı almasını, 'saçma ve tuhaf' bulmuştu.