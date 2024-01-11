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11 Ocak 2024 21:52 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 22:16

Zelenskiy'den Putin'i kızdıracak sözler: Duraklama olmayacak

Estonya’yı ziyaret eden Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'yla savaşta duraklama olmayacağını söyleyip resti çekti. Zelenskiy, çatışmaların durdurulmasının Rusya’ya fayda sağlayacağını belirterek, "Savaş alanında herhangi bir duraklama olamayacak" ifadelerini kullandı.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: Anadolu Ajansı
Zelenskiy&#039;den Putin&#039;i kızdıracak sözler: Duraklama olmayacak
Rusya, Ukrayna, Vladimir Putin, Volodimir Zelenskiy

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Estonya’ya ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Alar Karis ile bir araya geldi. Başkent Tallinn’de görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Zelenskiy, Rusya ile savaş ve NATO ile işbirliği konularına değindi. 

"BU ADIM SAVAŞI BİTİRMEZ"

Zelenskiy, çatışmaların durdurulması senaryosunun Rusya’ya fayda sağlayacağını belirterek, "Savaş alanında herhangi bir duraklama olamayacak çünkü böyle bir karar Rusya Federasyonu'na fayda sağlar ve gelecekte Ukrayna'ya karşı savaşın sürmesine neden olur. Bu adım, savaşı bitirmez, Rusya ile siyasi diyaloğa da götürmez" diye konuştu. 

Zelenskiy'den Putin'i kızdıracak sözler: Duraklama olmayacak

"UKRAYNA NATO'YA DAVETİ HAK EDİYOR"

NATO ile ilişkiler konusuna da değinen Zelenskiy, "Washington'daki zirvede NATO'ya daveti hak ediyoruz. Kiev bu adıma hazır. Rusya tehdidini önleyecek en iyi güvenlik garantisi bu olur" ifadesini kullandı. 

ESTONYA CUMHURBAŞKANI KARİS: UKRAYNA KENDİNİ SAVUNMASI İÇİN NATO'YA KATILMALIDIR

Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis ise NATO’ya katılım sürecinin uzun zaman aldığını hatırlattı. Ukrayna’nın NATO üyeliğinin hızlandırılması gerektiğini vurgulayan Karis, "Demokratik tüm ülkeler için kendini savunmanın tek yolu NATO’ya katılımdır" dedi. Karis, Estonya olarak 2027'ye kadar Ukrayna’ya 1,2 milyar avro yardım sağlayacağını söyledi.

Zelenskiy'den Putin'i kızdıracak sözler: Duraklama olmayacak

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