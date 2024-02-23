Zengin teyzeye korkunç tuzak! Makarna yedirip öldürdü ve zehirli de değildi...

23 Şubat 2024 10:17 - Güncelleme : 23 Şubat 2024 10:17

80 yaşındaki İtalyan bir kadının büyük yeğeni, 500.000 Euro (16.829.650 TL) değerindeki mirasını alabilmek için kendisine zorla makarna yedirerek ölümüne sebep olma şüphesiyle tutuklandı.

Yeğeni, 80 yaşındaki Maria Basso'yu öğle yemeği için dışarı çıkardıktan sonra, sadece "bebek maması" yiyebilmesine rağmen, doğal nedenlerle ölmüş gibi görünmesi için zorla makarna yedirerek öldürdüğü iddia ediliyor.

Kurbanın büyük yeğeni İtalya jandarma birimi Carabinieri tarafından tutuklandı ve askerlerin desteğiyle Sicilya'daki Aci Castello karakoluna götürüldü. Suçlamaya itiraz eden mağdurun büyük yeğeni elektronik kelepçe ile şu anda ev hapsinde tutuluyor.

MİRASIN DEĞERİ DUDAK UÇUKLATIYOR

Milano merkezli gazete Corriere della Sera'nın haberine göre, iki aylık bir süre zarfında, büyük teyzesi Basso'nun özellikle savunmasız durumundan faydalanmak isteyen şüpheli, 15 yıl önce Milano'daki bir Hıristiyan gençlik eğitim enstitüsü için tahsis edilen mal varlığına göz dikti. Mirasın yaklaşık 500 bin Euro değerinde olduğu tahmin ediliyor.

Büyük yeğenin yaşlı kadının cari hesabının bulunduğu bankaya birkaç kez gitmesi, banka müdürü ve yetkililerinin şüphelenmesine ve savcılığa şikayette bulunmalarına yol açtı. Plan kapsamında şüpheli, yaşlı kadını uzun süredir arkadaşı lehine verilen genel vekaletnameyi iptal etmesi için ikna etmeye çalışıyordu.

AİLE ÜYELERİ ENDİŞE DUYUYORDU

Basso, 2 Aralık 2022'de gece Asiago'da bir otelde kaldıktan sonra Sicilya'nın Aci Castello kentindeki bir bakım evine gitmek üzere uzun bir araba yolculuğuna çıkmaya zorlandı.

Basso'nun eşyalarını toplamasına ya da naklinden haberdar edilmeyen yakınlarına haber vermesine izin verilmedi. Ayrıca şüpheli, büyük teyzesinin her gün kullandığı ilaçları, bakım altında tutulduğu tesisin yöneticilerinin tavsiyelerine rağmen yanında getirmemişti.

ZORLA VASİYETNAME İMZALATILACAKTI

Basso'nun akrabalarının aniden ortadan kaybolmasından endişe duyan aile üyeleri Vicenza savcılığına şikayette bulunmuştu. Plana göre, 9 Aralık 2022'de yaşlı kadına, büyük yeğeninin tek mirasçı olarak belirleneceği bir vasiyetname imzalatılacaktı.

İki gün sonra, büyük yeğenin Basso'yu öğle yemeğine çıkardığı ve ölümüne neden olan makarna yemeğini yemeye zorladığı iddia edildi.

Savcılığın talepte bulunması ve soruşturma hakiminin de onay vermesinin ardından şüpheli, evinde takip edilip elektronik kelepçe takıldıktan sonra ev hapsine alındı.