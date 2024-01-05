Zimbabve'de altın madeninde göçük: Çok sayıda işçi göçük altında kaldı

05 Ocak 2024 17:17 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 17:23

Ülkenin Penhalonga bölgesinde yer alan Redwing Madeni'nin sahibi Metallon şirketinden yapılan açıklamada, dün meydana gelen kaza sonrası 11 maden işçisinin içeride mahsur kaldığını belirtti.

Açıklamada, madencileri kurtarmak için defalarca kurtarma operasyonu yapıldığı ancak zemindeki hareketten ötürü başarılı olunamadığı ifade edildi. Kazanın maden kuyularından birinin çökmesi sonucu meydana geldiği tahmin ediliyor.

AYNI MADENDE GEÇEN YIL DA KAZALAR MEYDANA GELMİŞTİ

Söz konusu madende geçen yıl da kazalar meydana gelmiş, 30'a yakın kişi hayatını kaybetmişti.