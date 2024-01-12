1 Dersten Kalınca Belge Alınır Mı? Takdir ve Teşekkür Belgesi İçin Not Ortalaması Kaç Olmalı?

12 Ocak 2024 11:05 - Güncelleme : 12 Ocak 2024 11:06

Yarıyıl tatili yaklaşırken öğrencileri karne heyecanı sardı. Temel eğitim ve ortaöğretim düzeyinde milyonlarca öğrenci 19 Ocak Cuma günü karne alacak. Karnelerini alan öğrenciler 2 hafta eğitim öğretime ara vererek dinlenme imkanı bulacak. Öğrenciler başarı puanlarına göre karneleri ile birlikte takdir ve teşekkür belgeleri almaya hak kazanacak. Peki kimler nasıl belge alabilir? 1 dersten kalınca belge alınır mı? Cevabı haberimizde…

19 Ocak Cuma günü öğrenciler sömestr tatiline girmeye hazırlanırken bir yandan da takdir ve teşekkür belgesi alma hesapları yapıyor. Peki hangi durumlarda takdir ve teşekkür belgeleri alınabilir? Takdir veya teşekkür için kaç puan gerekir? 1 dersten kalınca belge alınabilir mi?

1 DERSTEN KALINCA BELGE ALINIR MI?

Belge alabilmek için bütün derslerde başarılı olmak gerekiyor. Herhangi bir dersten başarısız olan öğrenci takdir veya teşekkür alamaz.

KAÇ PUANLA TAKDİR VEYA TEŞEKKÜR BELGESİ ALINABİLİR?

Özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmemek kaydıyla, derslerinin tamamında başarılı olan, davranış puanı 100 olan ve dönem notlarının ağırlıklı ortalaması 70’den yukarı olan öğrenciler belge almaya hak kazanır. Bu öğrencilerden dönem notlarının ağırlıklı ortalaması 70,00-84,99 aralığında olanlar Teşekkür Belgesi alırken, 85,00 ve daha yüksek dönem notlarının ağırlıklı ortalaması olanlar ise Takdir Belgesi alabilirler. Üstün Başarı Belgesi ise ortaöğretimde en az üç öğretim yılının bütün dönemlerinde takdir belgesi alan öğrencilere verilir.