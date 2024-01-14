2024 ÖSYM sınav takvimi yayınlandı mı? Bu sene sınavlar hangi tarihte yapılacak? KPSS, YKS, ALES, DGS, YDS ve TUS sınav tarihleri açıklandı mı?

14 Ocak 2024 14:25 - Güncelleme : 14 Ocak 2024 15:06

Yeni yılın ilk günleriyle sınavlara hazırlananlar tarafından ÖSYM takvimi mercek altına alındı. Çeşitli sınavları bünyesinde gerçekleştiren ÖSYM sınav takvimi ile yıl içerisinde yapacağı tüm sınavları detaylı bir şekilde yayınlıyor. Sınavların yapılacağı tarih, başvuru ve sonuç tarihleri de bu takvimde yer alıyor. Peki 2024 yılında ÖSYM takvimi yayınladı mı? Sınavlar bu sene hangi tarihlerde gerçekleştirilecek? KPSS, YKS, ALES, DGS, YDS ve TUS sınav tarihleri açıklandı mı? İşte detaylar…

2024 ÖSYM SINAV TAKVİMİ

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), "2024 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin ÖSYM 2024 Yılı Sınav Takvimi'ne 06 Kasım 2023 günü saat 14.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://www.osym.gov.tr adresinden erişilebilecektir." Şeklinde açıklamada bulundu. Yayınlanan sınav takvimine erişmek için tıklayınız.

2024 KPSS OTURUMLARI NE ZAMAN?

2024 yılında ÖSYM sınav takvimine göre,

2024 KPSS lisans oturumu (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) 14 Temmuz 2024 tarihinde,

KPSS lisans (Alan Bilgisi) 1. gün oturumu 20 Temmuz tarihinde,

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 2. gün oturumu 21 Temmuz tarihinde,

KPSS Lisans (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi) ÖABT ise 8 Ağustos tarihinde yapılacak.

KPSS sınav türlerine başvurular ise 3 Mayıs ile 15 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacak.

KPSS sonuçları 23.08.2024 tarihinde açıklancak.

2024 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

2024 yılında YKS 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek ve sonuçlar 17 Temmuz’da açıklanacak. Başvurular ise 1-26 Şubat tarihlerinde alınacak.

2024 ALES SINAVI NE ZAMAN?

ALES-1 sınavı başvuruları 1 Mart ile 11 Mart 2024 tarihleri arasında alınacak ve 21 Nisan 2024 tarihinde uygulanacak.

ALES-2 sınavı başvuruları 3 Haziran ile 12 Haziran tarihleri arasında alınacak ve 28 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak.

ALES-3 sınavı başvuruları 1 Ekim ile 9 Ekim tarihleri arasında alınacak ve 17 Kasım 2024 tarihinde uygulanacak.

2024 DGS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları 10 - 20 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacak. 30 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek olan DGS sonuçları ise 14 Ağustos'ta açıklanacak.