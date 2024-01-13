ATA AÖF final sınavları hangi gün, saat kaçta yapılacak? ATA AÖF Yarıyıl sonu final sınavları süresi ne kadar?

13 Ocak 2024 17:05 - Güncelleme : 13 Ocak 2024 17:36

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi kısa adıyla ATA AÖF güz yarıyılı final sınavlarına hazırlanan öğrenciler sınavın günü, saati ve süresi hakkında araştırma yapmaya başladı. Yüz yüze ve üç oturum şeklinde yapılacak olan sınavlara girecek olan öğrencilerin sınavlar ile ilgili en çok merak ettikleri sorular olan sınavlar hangi gün, saat kaçta yapılacak, kaç dakika sürecek sorularını cevaplıyoruz…

ATA AÖF FİNAL SINAVLARI HANGİ GÜN?

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi yarıyıl sonu final sınavları üniversitenin resmi duyurusuna göre 13-14 ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek.

FİNAL SINAVLARI SAAT KAÇTA?

Sınavların başlama saatleri oturumlara göre değişiklik gösteriyor. 13 Ocak günü gerçekleşecek 1. Oturumun saati 09.30, 2. Oturumun saati ise 14:00 olarak belirtildi. 14 Ocak günü gerçekleşecek 3. Oturum ise saat 09:30’da başlayacak.

SINAV SÜRESİ

Sınav süresi her bir ders için 30 dakika olacaktır. Sınavın başlama saatinden itibaren ilk 15 dakika içerisinde gelen öğrenciler sınava alınabilecekler. Sınava geç giren adaylar için ayrıca ek süre verilmez. Ancak 15 dakikadan sonra gelen adaylar mazereti ne olursa olsun sınava alınmayacaklar.

GİRİŞ BELGELERİ NEREDEN ALINIR?

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nin resmi sayfası olan https://obs.atauni.edu.tr/ adresinden sınav giriş belgeleri temin edilebilir. Ayrıca sınava girecek olan adaylar yanlarında sınav giriş belgesiyle beraber geçerli kimlik kartı, kalem ve silgi getirmeleri gerekiyor.

BÜTÜNLEME SINAVLARI TARİHİ NE ZAMAN?

Final sınavlarında başarılı olamayan adaylar için 17-18 Şubat 2024 tarihlerinde bütünleme sınavları gerçekleştirilecektir.