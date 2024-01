2024 E-Okul öğretmenlere ne zaman kapanıyor?

12 Ocak 2024 10:15 - Güncelleme : 12 Ocak 2024 11:07

2023-2024 eğitim öğretim yılının 1. Dönemi 19 Ocak Cuma günü sona erecek. Milli Eğitim Bakanlığı’nın geliştirdiği E-okul sistemi ile öğrenci, öğretmen ve veliler ders notları, devamsızlık durumu, not ortalaması, sınav tarihleri ve daha birçok bilgiye erişebiliyor. Dönem sonuna yaklaştığımız günlerde e-okul not girişlerinin ne zaman kapanacağını araştırılıyor. E-okulda öğretmenlere not girişi kapandı mı? Cevabı haberimizde…

Sömestr tatiline sayılı günler kala öğretmenler ve öğrenciler e-okula girişlerini kontrol ediyor. Öğrenciler notlarını incelerken, öğretmenler not girişlerini yapmaya devam ediyor. Sisteme girişler devam ederken öğrenci ve öğretmenler E-okulun ne zaman kapanacağını merak ediyor.

E-OKUL NE ZAMAN KAPANIYOR

Geçtiğimiz yıllarda karne gününe birkaç gün kala e-okul üzerinden öğrenci ve velilerin girişleri kapatılmaktaydı. Ancak E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi olarak tanımlanan bu ekrana artık erişim sınırı uygulanmıyor ve istenildiği zaman giriş yapılabiliyor. Öğretmenler ve okul idaresi için de erişim sınırı bulunmamakla beraber not giriş işlemleri karne gününden birkaç gün öncesinde tamamlamaları gerekiyor.

E-OKULA GİRİŞ NASIL YAPILIR

Milli Eğitim Bakanlığı E-Okul resmi web sitesine https://e-okul.meb.gov.tr/ adresinden erişebilirsiniz. E-Okul Yönetimi Bilgi Sistemi Girişi’ne kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılmaktadır. E-Okul Veli Bilgi Sistemi’ne ise öğrencinin TC Kimlik numarası ve okul numarası girildikten sonra açılan sayfada öğrencinin öğrenim gördüğü şubesi, öğrenci fotoğrafı, doğum tarihi, nüfus ili/ilçesi gibi doğrulama soruları yer alıyordu. Ancak artık E-Okul Veli Bilgi Sistemine e-Devlet üzerinden giriş yapılıyor.