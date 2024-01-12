İki ilde eğitime "kar" engeli
Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde eğitime yarın ara verildi.
Türkiye'nin doğu illerinde kar yağışı etkili olurken, tatil haberleri de gelmeye başladı. İki ilde okullar yoğun kar yağışı nedeniyle tatil edildi.
HAKKARİ VE ŞIRNAK'TA OKULLAR TATİL
Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, kentte etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle 12 Ocak Cuma günü il genelinde ilk ve orta dereceli eğitim kurumları ile özel öğretim kursları, Halk Eğitim ile Rehberlik ve Araştırma merkezlerinde eğitime ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Şırnak Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ilçede olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.
Açıklamada, ilçede devam eden yoğun kar ve meydana gelebilecek buzlanma nedeniyle yarın eğitim öğretime ara verildiği duyuruldu.
Engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı aktarıldı.