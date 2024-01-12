LGS 2024 ne zaman yapılacak?

12 Ocak 2024 14:26 - Güncelleme : 12 Ocak 2024 14:28

2024 LGS tarihler belli oldu. Öğrenciler ve veliler LGS sınav tarihini araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin LGS'nin yapılacağı tarihi açıkladı. Peki LGS ne zaman yapılacak?

2024 LGS tarihi geçtiğimiz Kasım ayında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından duyurulmuştu. Öğrenciler iyi bir lisede okuyabilmek için LGS sınavına hazırlanmakta. Bir yanda da sınav tarihini araştırmakta. Sınav tarihi haberimizde.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN AÇIKLADI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamasına göre Liselere Geçiş Sınavı 2 Haziran 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek.

Çocukların, 2023-2024 eğitim öğretim yılını 14 Haziran'da karnelerini alarak tamamlayacaklarını belirten Tekin, 15 Haziran Cumartesi gününün ise Kurban Bayramı arifesi olduğunu söyledi. Bu doğrultuda Tekin, şunları kaydetti: "Bu kararımızla, öğrencilerimizin sınava bayram öncesinde girmelerini daha da önemlisi öğrenci ve velilerimizin hem bayram hazırlıklarını hem de yaz tatili planlamalarını yaparken zihnen daha rahat olmalarını istedik. 2 Haziran'da yapılacak LGS sınavının soru sayısı ve soru şekliyle ilgili bir değişiklik olmayacağının bilinmesini isterim. Ayrıca tüm sorular sınav takvimine uygun olacak şekilde, sekizinci sınıf öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar esas alınarak hazırlanacaktır."

LGS 2024 BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

LGS 2024 başvuru tarihleri henüz başlamadı ancak konu ile ilgili Milli Eğitiö Bakanı Yusuf Tekin, sınav takvimi ve süreçle ilgili çalışma ve duyuruları yeri geldikçe paylaşmaya devam edeceklerini söyledi.