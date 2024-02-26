Sınava girecekler dikkat! YKS başvurularında bugün son gün

26 Şubat 2024 07:48 - Güncelleme : 26 Şubat 2024 09:08

Üniversite sınavı için başvuru süresi bugün sona eriyor... Adaylar, başvurularını ÖSYM'nin internet sitesi ya da mobil uygulaması üzerinden Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ve şifrelerini girerek yapabiliyor.

ÖSYM, YKS'ye başvuruların 26 Şubat 23.59'da sona ereceği hatırlatmasında bulundu.

Sınava başvuracak adaylar her bir oturum için 295 lira ödeyecek.

YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın 1'inci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi 8 Haziran Cumartesi, Alan ve Yabancı Dil Yeterlilik Testleri ise 9 Haziran Pazar günü yapılacak.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçları ise 17 Temmuz'da açıklanacak.