Sınıf tekrarıyla ilgili yeni açıklama! Bakan Tekin net konuştu: Taviz verilmeyecek

26 Şubat 2024 15:14 - Güncelleme : 26 Şubat 2024 16:42

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilerin sınıf tekrarı ve devamsızlık affıyla ilgili alınan kararlarla ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Bakanlık yöneticileri ve 81 ilin milli eğitim müdürüyle gerçekleştirilen istişare toplantısında konuşan Bakan Tekin, eğitim politikalarının daha sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi için bu tür toplantıların önemine dikkat çekti.

Bakan Tekin, göreve başladığı günden bu yana hayata geçirilen eğitim politikalarının etkin bir şekilde uygulanması için çaba sarf ettiklerinin altını çizdi. Sahada karşılaşılan herhangi bir aksaklık durumunda gerekli tedbirlerin alınacağını vurgulayan Bakan Tekin, bakanlık olarak her adımın detaylı bir şekilde planlandığını ve projelerin titizlikle takip edildiğini söyledi.

DEPMRE BÖLGESİNE YAPILAN YATIRIMLAR

Özellikle deprem bölgesinde yapılan yatırımların altını çizen Bakan Tekin, depremin oluşturduğu hasarın onarılması için gerekli çalışmaların büyük bir özveriyle yürütüldüğünü söyledi. Ayrıca, çocukların okul bahçelerinde geleneksel oyunlarla vakit geçirmesi ve bu sayede sağlıklı bir yaşam tarzına yönlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

KARARLAR TİTİZLİKLE UYGULANACAK

Bakan Tekin, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için hazırlanan soru havuzunun müfredat doğrultusunda oluşturulması gerektiğini vurgulayarak, öğrencilerin sınıf tekrarı ve devamsızlık affıyla ilgili alınan kararlara da titizlikle uyulacağını belirtti.