1 günle EYT'yi kaçırdılar, kademeli emeklilik ne zaman çıkacak? İşte talep edilen tablo

13 Ocak 2024 12:30 - Güncelleme : 13 Ocak 2024 12:41

2000-2008 arasında işe girişi olan 6 milyona yakın kişiyi ilgilendiren kademeli emeklilik talebi emekli maaş zamlarına yapılacak zamla beraber yeniden gündeme geldi. 2000-2008 yılları arasında Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) girişi olan SSK ve Bağ-Kur’lu milyonlarca çalışan kademeli emeklilik yasasını bekliyor. Milyonlar kademeli emeklilik düzenlemesinin torba yasa yer almasını istiyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise “Sosyal güvenlikle ilgili şu anda bir çalışmamız yok” ifadelerini kullandı.

1 GÜNLE MAĞDUR OLDULAR

EYT’den yararlanan milyonların emeklilik işlemleri devam ederken pek çok kişi de aylıklarını almaya başladı. Buna karşın 2000-2008 arasında işe girişi olan 6 milyon kişi bu haktan yararlanmadı. 8 Eylül 1999'da girişi olanlar EYT’den yararlanırken 9 Eylül girişi olanlar yararlanamadı. Bu şekilde hak kaybı yaşayanlar EYT'ye verilen hakkın kendilerine verilmesini bekliyorlar.

Prim gün sayılarının kademeli olarak artırılması ve yaş sınırlarının yeniden belirlenmesi isteniyor. Buna göre söz konusu tarihlerde SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'na kayıtlı olanlar 6.250 günden başlayarak tanımlanan prim günlerinin kademeli olarak değiştirilmesini bekliyor. Son günlerde kamuoyu tarafından kademeli emeklilik sisteminin Meclis’e gelmesi talep ediliyordu.

CEVDET YILMAZ’DAN AÇIKLAMA

Cuma günü ekonomi gazetecileriyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Yardımcı Cevdet Yılmaz, konuya dair açıklamalar yaptı. Yılmaz, “Sosyal güvenlikle ilgili şu anda bir çalışmamız yok” dedi. Yılmaz sözlerinin devamında "Bu gelecekte olmayacak anlamına gelmiyor, ama sosyal güvenlikle ilgili çalışmalara daha bütüncül bir çerçevede bakmak gerekir" açıklamasını yaptı.

İŞTE TALEP EDİLEN KADEMELİ EMEKLİLİK TABLOSU

-9 Eylül 1999 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 43 yaş ve 6.250 pirim günü, erkekler için 45 yaş ve 6.250 pirim gün şartı aranacak.

-2000 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 43 yaş ve 6.325 pirim günü, erkekler için 45 yaş ve 6.325 pirim gün şartı aranacak.

-9 Eylül 1999 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 43 yaş ve 6.250 pirim günü, erkekler için 45 yaş ve 6.250 pirim gün şartı aranacak.

-2000 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 43 yaş ve 6.325 pirim günü, erkekler için 45 yaş ve 6.325 pirim gün şartı aranacak.

-2001 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 43 yaş ve 6.400 pirim günü, erkekler için 45 yaş ve 6.400 pirim gün şartı aranacak.

-2002 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 43 yaş ve 6.475 pirim günü, erkekler için 45 yaş ve 6.475 pirim gün şartı aranacak.

-2003 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 44 yaş ve 6.550 pirim günü, erkekler için 46 yaş ve 6.550 pirim gün şartı aranacak.

-2004 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 45 yaş ve 6.625 pirim günü, erkekler için 47 yaş ve 6.625 pirim gün şartı aranacak.

-2005 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 46 yaş ve 6.700 pirim günü, erkekler için 48 yaş ve 6.700 pirim gün şartı aranacak.

-2006 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 47 yaş ve 6.775 pirim günü, erkekler için 49 yaş ve 6.775 pirim gün şartı aranacak.

-2007 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 48 yaş ve 6.850 pirim günü, erkekler için 50 yaş ve 6.850 pirim gün şartı aranacak.