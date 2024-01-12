1 liralık farka 2.2812 TL! Kök aylık hesapları değiştirdi, zam da gelse maaşlar değişmeyecek

12 Ocak 2024 09:50 - Güncelleme : 12 Ocak 2024 10:01

Asgari ücret zammının hemen ardından gözler emekli maaşlarına çevrildi. Memur emeklileri yüzde 49, işçi emeklileri ise 37,5 zam alacak. Emekliler arasındaki 11,68’lik makasın kapanması için çalışmalar yapıldığı ifade edildi. Bununla beraber maaş hesaplarının değiştiren bir başka konu ise kök maaş sorunu. Kök maaşı 5.500 TL olan biri yasal düzenleme ile 7.500 TL alıyor. Zam yapılması halinde yine aynı ücreti almaya devam edecek. İki emekli arasındaki 1 liralık fark zamla beraber 2812 lira çıkabilecek.

MAAŞLAR ARASINDAKİ FARK KAPANACAK MI?

Ocak zammıyla beraber maaşlar arasında ortaya 11,68’lik bir fark çıktı. Uzmanların hesaplamalarına göre, temmuz ayından memur emeklilerine yeniden yapılacak olan zamda bu kez memur emeklilerinin aleyhine yüzde 5’lik bir fark ortaya çıkacak. Böylelikle temmuz ayında memur emeklisi maaşları düşük kalacak.

SGK Uzmanı İsa Karakaş kısa süre önce TGRT Haber ekranlarına katılarak konuya dair yapılacak çalışma hakkında şunları söyledi:

Şu anda SSK bağ kur emeklerinin %49. 25’te eşitlemeyelim. Ne var burada memurların ki Temmuz ayında düşük kalacak. Dolayısıyla temmuz ayında memurlara hiçbir refah payı vermeyelim. Eşitleme yapmayalım ama biz ne yapalım? Şu 5 puanlık farkı da düşüp. Dolayısıyla SSK -Bağ kur emeklerini biraz daha yukarı çekelim.

Yüzde 43 olabilir, 44, 45 olabilir. Yapacakları enflasyon tahminine göre yani %45 oldu. Temmuz ayında memurlarınki de 45 puan geri düştüğü zaman temmuz ayında dolayısıyla hem SSK Bağ-Kur emekleri hem memur emekleri %49. 25’te eşitlenecek.

AK PARTİ’DEN EK ZAM AÇIKLAMASI

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler emekli maaşlarına ilişkin açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı: "Konuyla ilgili çalışılıyor. Etki analizleri, bütçemiz, bütçe imkanlarımız, oransal manada artış değerlendirilmesi. Daha sonra sayın Cumhurbaşkanımıza tahmin ediyorum önümüzdeki hafta değerlendirilir. Bizim de bir kanun hazırlığımız temel noktada zaten vardı. Bu klasik asgari ücret artırıldığı için ilan edilen bir işveren desteğimiz vardı.

750 tl’ye çıkarılması ve kısa çalışma ödeneği ve diğer hususlar ile ilgili bir paket. 7-8 maddelik bir paket. Ona çalışıyoruz, onun içerisinde tabi değerlendirilir. Önemli olan bütçe imkanlarında karşılamaktır. Sadece oranın belirlenmesi ve artışın ortaya çıkması değil bu bütçeyi de ortaya koymamız lazım. Şu anda çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığımız çalışıyor. Bir ön görüşme yaptık. Sonra bizim kanun teklifine de koyarız. Belki üçüncü haftamızda bunu da netleştirmiş oluruz."

ZAM DA GELSE MAAŞ DEĞİŞMEYECEK

Ekonomi Gazetesi’nden Hüseyin Gökçe’nin haberine göre, Aslında halen kök maaşı 5500 lira olup da yasal düzenleme sonucu eline 7500 lira geçen emekliler için yasal düzenleme kesinlikle şart. Çünkü bu durumda olan emeklilerin maaşlarına yapılacak yüzde 37.5 zam ile birlikte ellerine yine 7500 lira geçecek.

Geçen yıl en düşük emekli maaşını 7500 liraya yükselten düzenlemeyi hazırlarken, kamuya fazla yük gelmesin diye ! Kök ücreti artırmak yerine getirilen “seyyanen maaşı tamamlama formülü” mevzuat yönünden eksik hazırlandığı için yeni bir düzenleme ihtiyacı şart. Eğer TBMM’nin tekrar açılacağı 16 Ocak günü dahil olmak üzere takip eden iki gün içinde bir yasal düzenleme yapılmazsa, milyonlarca emekli yüzde 37.5’lik enflasyon farkına rağmen Ocak ayında yine 7500 lira alacak.

1 LİRALIK FARKA 2.812 LİRA

Resmi olmayan verilere göre maaşı 7500 liraya tamamlanan emekli sayısı 6 milyon lira civarında. Üstelik bunların önemli bölümü de 5500 lira civarında kök ücrete sahip oldukları için az önce ifade ettiğimiz gibi yüzde 37.5’lik enflasyon farkına rağmen ellerine yine 7500 lira geçecek.

Gelin şimdi başka bir hesap daha yapalım. Yılbaşı öncesi kök maaşı 5500 lira olup eline 7500 lira geçen bir emekli ile maaşı 7501 lira olan bir emeklinin yeni ücreti ne olacak? İlk emekli yine 7500 lira almaya devam edecek. Maaşı 7501 lira olan emekli ise maaşına 2 bin 812 lira enflasyon farkı alacak ve artık eline 10 bin 312 lira geçecek. Yani geçen ay aralarında 1 lira fark olan iki emeklinin, eğer yasal düzenleme yapılmazsa bu ay ellerine geçen parada 2812 lira fark olacak.