14 ilde petrol aranacak! Resmen duyuruldu: Türkiye Petrolleri’ne 18 saha için ruhsat verildi
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’dan yeni hamle geldi. 14 ilde petrol aranacak. TPAO 18 saha için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı aldı.
Türkiye’nin 14 ilinde petrol aranacak. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) resmen duyurdu. İller tek tek açıklandı ve 18 saha için izin verildi. Türkiye Petrolleri çeşitli illerdeki 18 saha için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı aldı.
TPAO 14 İLDE PETROL ARAYACAK
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, TPAO'ya, Gaziantep, Antalya, Çanakkale, Şanlıurfa, Zonguldak, Diyarbakır, Hakkari, Bartın, Karabük, Kastamonu, Elazığ, Edirne, Kahramanmaraş ve Kilis'te bulunan toplam 18 saha için petrol arama ruhsatı verildi.
Öte yandan, TPAO'nun Diyarbakır, Batman, Siirt, Tekirdağ ve Kırklareli'nde bulunan sahalarında kamulaştırmaya gidilmesi kararlaştırıldı.