14 ilde petrol aranacak! Resmen duyuruldu: Türkiye Petrolleri’ne 18 saha için ruhsat verildi

09 Ocak 2024 14:53 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 14:53

Türkiye’nin 14 ilinde petrol aranacak. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) resmen duyurdu. İller tek tek açıklandı ve 18 saha için izin verildi. Türkiye Petrolleri çeşitli illerdeki 18 saha için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı aldı.

TPAO 14 İLDE PETROL ARAYACAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, TPAO'ya, Gaziantep, Antalya, Çanakkale, Şanlıurfa, Zonguldak, Diyarbakır, Hakkari, Bartın, Karabük, Kastamonu, Elazığ, Edirne, Kahramanmaraş ve Kilis'te bulunan toplam 18 saha için petrol arama ruhsatı verildi.

Öte yandan, TPAO'nun Diyarbakır, Batman, Siirt, Tekirdağ ve Kırklareli'nde bulunan sahalarında kamulaştırmaya gidilmesi kararlaştırıldı.