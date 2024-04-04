1.510 TL'si şimdiden eridi! SGK Uzmanından emekliye zam senaryosu

04 Nisan 2024 12:11 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 12:14

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre milyonları maaşını etkileyecek 3 aylık enflasyon farkı yüzde 15,05 oldu. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, “TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranlarında emeklilere zam yapıp asgari ücrete artış yapmazlarsa, şu ana kadar yaşadıklarınızı unutun, 2024 yılı en acılı yol olur ekonomi açısından bu kesim için ifadelerini kullandı.

Erdursun en düşük emekli maaşı alanlar enflasyonla cebinden kaç lira eksildiğini açıkladığı ifadelerin şu sözleri kullandı:

BEKLENTİ YÜZDE 30

Altı ayda yüzde 30’un üzerinde bir enflasyon çıkmaz diye düşünüyorum. Yüzde 30 enflasyon çıkarsa SGK ve Bağ-Kur emeklileri bu enflasyon farkını, memurlar ve memur emeklileri de toplu sözleşmeden ötürü 5 puan daha düşük farklarını alır diye düşünüyorum.

KAÇ MİLYON KİŞİ EMEKLİ MAAŞI ALIYOR

Türkiye’de toplam 16 milyon 98 bin 639 emekli var. Kendi primleriyle emekli olanların sayısı, Ocak 2024 itibarıyla, 11 milyon 508 bin 619. 4 milyon 590 bin 20 kişi de dul, yetim, malûl aylığı alanlar.

ORTALAMA EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

Toplamda Türkiye’de 16 milyon 98 bin 639 kişiye aylık veriliyor. 2024 Ocak itibarıyla ödenen ortalama emekli aylığı 15 bin 956 lira oldu. Açlık sınırının ve asgari ücretin altında bir ortalama var. Ve milyonlarca kişi en düşük emekli aylığını alıyor.

TÜRKİYE GERÇEKLERİ İLE HAREKET ETMEK GEREKİYOR

Olması gereken fiyat istikrarı, enflasyonla mücadele ama Türkiye’nin gerçekleriyle hareket etmemiz lazım. TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranlarında emeklilere zam yapıp asgari ücrete artış yapmazlarsa, şu ana kadar yaşadıklarınızı unutun, 2024 yılı en acılı yol olur ekonomi açısından bu kesim için.

Bu nedenle seçimden sonra hükümet, muhalefet, sabit ücretlilerin, emeklilerin sesini duydular diye umut ediyorum. Bu kesimin oylarıyla bir anda CHP birinci parti oldu, AK Parti ikinci parti durumuna düştü.

EMEKLİ AYLIĞI 1.510 TL GERİLEDİ

TÜİK’in yüzde 15.05’i (İlk üç aylık enflasyon) şu anlama geliyor. Emekli aylığı 10 bin lira olan birinin parasının değeri 8 bin 490 liralara kadar düştü. 30 bin lira alan birini parasının değeri 23 bin 800 liralara düşmüş durumda. Şu anda gelirde adaletsizlik, enflasyonun etkisiyle devam ediyor.

ÇOĞU 10 BİN LİRA ALTINDA KALIR

Nisan, mayıs, haziran aylarının 3’ünde açıklanacak enflasyon. En son 3 Temmuz’da açıklanan farklara göre enflasyon farkı verilecek. Temmuz ayında TÜİK enflasyonu da yüzde 30’ları geçmeyecek.

En düşük emekli aylığı alanlara yüzde 30 artış yaparlarsa çoğu 10 bin lirada kalır. 10 bin lirayı 15 bin liraya çekerlerse bugün emekli aylığı en düşük aylığın üzerinde olup da en düşük emekli aylığına dahil olanların sayısı artacak.

Emekli aylıklarının enflasyon karşısında güncel değerini korunması için bir çalışma koyulması gerekiyor. Bunlar koyulmazsa 2024 emekliler, çalışanlar, sabit gelirliler için ekonomik açıdan üzücü bir yıl olur.