2000-2008 arası sigortalı olanlar beklemede! SGK uzmanından çarpıcı 'kademeli emeklilik' yorumu

15 Ocak 2024 11:01 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 11:07

2000-2008 yılları arasında Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) girişi olan SSK ve Bağ-Kur’lu milyonlarca çalışan kademeli emeklilik yasasını çıkmasını bekliyor. Milyonlar EYT’den emekli olurken 6 milyona yakın kişi bu haktan yararlanamadı. 8 Eylül 1999'da girişi olanlar EYT’li olurken 9 Eylül girişi olanlar emekli olamadı. Kademeli emeklilik bekleyenler Prim gün sayılarının kademeli olarak artırılması ve yaş sınırlarının yeniden belirlenmesi istiyor. Konuya dair açıklama yapan Özgür Erdursun önemli açıklamalar yaparak tarih verdi.

CEVDET YILMAZ: ŞU AN BİR ÇALIŞMAMIZ YOK

Cumhurbaşkanı Yardımcı Cevdet Yılmaz, geçtiğimiz hafta ekonomi gazetecileri ile bir araya geldi. Yılmaz, burada yaptığı açıklamada “Sosyal güvenlikle ilgili şu anda bir çalışmamız yok” dedi. Yılmaz sözlerinin devamında "Bu gelecekte olmayacak anlamına gelmiyor, ama sosyal güvenlikle ilgili çalışmalara daha bütüncül bir çerçevede bakmak gerekir" açıklamasını yaptı.

HÜKÜMETİN KADEMELİ EMEKLİLİK PLANI YOK

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, kademeli emekliliğin beş yıl içinde çıkacağını tahmin ettiğini ifade etti. Erdursun, yeni dönem için yaptığı açıklamasında “Kademeli emeklilik yüzde 100 gelecek. Bu seçimler için hükümetin en ufak bir kademeli emeklilik planı yok” dedi. Erdursun sözlerine şöyle devam etti: “Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Yeniden Refah Partisi bu konuda bir kanun teklifi hazırladı.

CHP’nin hazırladığı kanun teklifi yanlış bir kanun teklifi olmuş. EYT’lileri de teklifin içine koymuşlar. EYT de böyle oldu. İlk başlarda küçük küçük kanun teklifleri veriliyordu. Ama sonra EYT yasası çıktı. Burada da öyle olur, kademeli emeklilik gelir. Ama bu bir süreç, bir mücadele. Bu mücadele de iyi bir şekilde sürdürülüyor. O kişiler de EYT’liler gibi emekli olmayacaklar. Onlar kadınlarda 58, erkeklerde 60 olan yaş kademesinin öne çekilmesini istiyorlar”

İŞTE TALEP EDİLEN KADEMELİ EMEKLİLİK TABLOSU

-9 Eylül 1999 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 43 yaş ve 6.250 pirim günü, erkekler için 45 yaş ve 6.250 pirim gün şartı aranacak.

-2000 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 43 yaş ve 6.325 pirim günü, erkekler için 45 yaş ve 6.325 pirim gün şartı aranacak.

-9 Eylül 1999 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 43 yaş ve 6.250 pirim günü, erkekler için 45 yaş ve 6.250 pirim gün şartı aranacak.

-2000 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 43 yaş ve 6.325 pirim günü, erkekler için 45 yaş ve 6.325 pirim gün şartı aranacak.

-2001 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 43 yaş ve 6.400 pirim günü, erkekler için 45 yaş ve 6.400 pirim gün şartı aranacak.

-2002 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 43 yaş ve 6.475 pirim günü, erkekler için 45 yaş ve 6.475 pirim gün şartı aranacak.

-2003 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 44 yaş ve 6.550 pirim günü, erkekler için 46 yaş ve 6.550 pirim gün şartı aranacak.

-2004 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 45 yaş ve 6.625 pirim günü, erkekler için 47 yaş ve 6.625 pirim gün şartı aranacak.

-2005 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 46 yaş ve 6.700 pirim günü, erkekler için 48 yaş ve 6.700 pirim gün şartı aranacak.

-2006 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 47 yaş ve 6.775 pirim günü, erkekler için 49 yaş ve 6.775 pirim gün şartı aranacak.

-2007 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 48 yaş ve 6.850 pirim günü, erkekler için 50 yaş ve 6.850 pirim gün şartı aranacak.