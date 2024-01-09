2000 sonrası işe başlayanlar için kritik adım! Staj ve çıraklık borçlanması geliyor
EYT kapsamında olamayan sigortalılar için kademeli emeklilik sistemi geliyor. Yıllar süren mücadele ile EYT’lilerin sorunu çözüldü, ancak yeni yasa başka bir mağduriyeti doğurdu. Staj ve çıraklık sigortası olan yüz binlerce kişi sigorta girişi sayılmadığı için emeklilikte yaşa takılanlar yasasından yararlanamadı. Hükümet sorunun çözümü için kalıcı adım için yeni düzenleme hazırlıklarına başladı. 2000-2008 arası SGK girişi olanlara kademeli emeklilik kapsamında staj ve çıraklık borçlanması geliyor.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) sorununun çözülmesiyle birlikte milyonlarca kişi emeklilik hakkı elde etmiş, staj ve çıraklık sigortası başlangıç sayılmadığı için pek çok kişi EYT düzenlemesinden yararlanamamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim öncesinde yaptığı açıklamalarda Türkiye’nin emeklilik sistemi için köklü değişiklikler olacağını duyurmuştu.
HÜKÜMET DÜZENLEME İÇİN ADIM ATTI
Hükümet sorunun çözümü için kalıcı adım için yeni düzenleme hazırlıklarına başladı. Kademeli yaş şartları için şu anda Meclis gündeminde olan yeni bir yasa teklifi, 2000 sonrasında işe başlayanlar için önemli değişiklikler öneriyor. Bu kapsamda gözler staj ve çıraklık sigortasına çevrildi.
STAJ VE ÇIRAKLIK BORÇLANMASI GELİYOR
Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, 1999-2000 sonrası SGK’lılar için staj ve çıraklık borçlanması geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan çalışma kapsamında, Sigorta başlangıç tarihleri 1999 sonrası olanlar için kademeli emeklilik sisteminin onaylanması halinde, 2000 ve 2008 arası sigorta girişi olanlar, istenen koşulları sağladıkları takdirde emekli olabilecekler. EYT düzenlemesinden yararlanamayan ve kapsam dışında kalanlar için kademeli emeklilik sisteminin onaylanması halinde 2000 ve 2008 arası sigorta girişi olanlar, istenen koşulları sağladıkları taktirde emekli olabilecekler.