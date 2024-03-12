2000 sonrası SGK ve Bağ-Kur primi yatanlar EYT için sabırsızlandı! 1999,2000 ve 2008'liler erken emeklilik sırasında

12 Mart 2024 22:51 - Güncelleme : 12 Mart 2024 23:03

Erken emeklilik için milyonlarca insanın gözü kulağı yasada! Peki 2000 sonrası SGK ve Bağ-Kur primi başlayanların yüzleri güldürecek mi? Torba yasası kabul edildiği taktirde erken emeklilik yani EYT 2000'lilerden sonrası için de geçerli sayılacak. Böylece 60 yaşına kadar çalışmak zorunda kalmayacaklar. Peki EYT için 2000 sonrası prim ve yaş sınırı nasıl olacak? İşte ayrıntılar...

2000 SONRASI SGK VE BAĞ-KUR PRİMİ YATANLAR EYT İÇİN SABIRSIZLANDI!

2000 sonrası primi başlayanlar bir gün farkla erken emeklilikten faydalanamadı. EYT imkanını kaçıranlar için ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kademeli emeklilik müjdesi verdi. Her yıl aralıklarla başlayan primler yıl yıl emekliliği de etkileyecek.

Yani 2000 sonrası primi başlayan farklı ondan bir yıl sonra primi başlayan kişilerin emekliliği ise farklı olacak. Burada prim süreci ve yaş önemli olduğu kadar cinsiyet farkı da yaşanacak. Kadınlar erkeklere oranla daha erken yaş ve az primle emekli olacak.

1999,2000 VE 2008'LİLER İÇİN KADEMELİ ERKEN EMEKLİLİK TABLOSU

9 Eylül 1999 sonrası Kadınlar için 43 yaş ve 6.250 pirim günü, erkekler için 45 yaş ve 6.250 prim günü,

2000 sonrası Kadınlar için 43 yaş ve 6.325 pirim günü, erkekler için 45 yaş ve 6.325 prim günü,

2001 sonrası kadınlar için 43 yaş ve 6.400 pirim günü, erkekler için 45 yaş ve 6.400 prim günü,

2002 sonrası kadınlar için 43 yaş ve 6.475 pirim günü, erkekler için 45 yaş ve 6.475 prim günü,

2003 sonrası kadınlar için 44 yaş ve 6.550 pirim günü, erkekler için 46 yaş ve 6.550 prim günü,

2004 sonrası kadınlar için 45 yaş ve 6.625 pirim günü, erkekler için 47 yaş ve 6.625 prim günü,

2005 sonrası kadınlar için 46 yaş ve 6.700 pirim günü, erkekler için 48 yaş ve 6.700 prim günü,

2006 sonrası kadınlar için 47 yaş ve 6.775 pirim günü, erkekler için 49 yaş ve 6.775 pirim günü,

2007 sonrası kadınlar için 48 yaş ve 6.850 pirim günü, erkekler için 50 yaş ve 6.850 pirim günü,

2008 sonrası kadınlar için 49 yaş ve 6.925 pirim günü, erkekler için 51 yaş ve 6.925 pirim günü tamamlanmalı.