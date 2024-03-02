2000 sonrasına EYT kapısı açıldı! Erken emeklilik için 1999,2000,2002 girişlilerin şartları ve tablosu

02 Mart 2024 16:53 - Güncelleme : 02 Mart 2024 17:27

Torba yasasından geçerse 1999 ve 2000 sonrası sigorta girişi olanlara EYT(Erken Emeklilik) imkanı doğacak. Peki bu nasıl olacak? 8 Eylül 1999 tarihine kadar olanlara gelen erken emeklilik fırsatı bu tarih sonrası sigortası açılanlar için geçerli değildi. Ancak 1999 ve 2000 sonrası sigortaları başlayanlar, bunun için kademeli emeklilik istedi. Erken emeklilikte kaldırılan yaş sınırının mağdurları olan 2000 sonrası sigortası başlayanların talepleri kabul edildikleri tarihte ortaya çıkacak kademeli emeklilikte tablosu da belli oldu.

2000 SONRASINA EYT KAPISI AÇILDI!

Bir gün bir yıl ya da bir kaç yıl arayla çalışanlar neredeyse 60 yaşına kadar çalışıp akabinde emekli olabilecekti. Ancak 1999 öncesi olanlar ise erken emekli oldu. Bu da ortalama 45 yaşına kadar indi. Yani 17 yıla yakın oluşan çalışma farklı için ise kademeli emeklilik talep edildi. Her yılın yaş ve prim oranı baz alınarak Erken Emeklilik için kapılar açıldı. Onay aldıktan sonra 1999 ve 2000 sonrası olanların da erken emekli olma tabloları netleşti. Ancak bunun için ise bazı şartlar arandı. Kademeli emeklilik için ise 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arası çalışanları kapsayacak. 2008 sonrası olanlar ise 49 yaşına kadar emekli olunmayacak.

İŞTE ERKEN EMEKLİLİKTE 2000 SONRASI TABLO

9 Eylül 1999 sonrasından 2002 sonrasına kadar SGK, Bağ-Kur ve Emekli sandığı girişi olan kadınlar için yaş sınırı 43, prim günü ise ortalama 6.325 - 6.475 olarak baz alınacak. Her yıl diğer yıldan daha fazla prim olması gerekiyor. Öte yandan erkekler için ise 9 Eylül 1999 sonrasından 2002 sonrasına kadar SGK, Bağ-Kur ve Emekli sandığı girişi olanların 45 yaşını doldurması lazım. Ortalama da 6.250 - 6475 prim gününü tamamlaması lazım.

2003 sonrası kadınların yaşlarının 44, prim günlerinin ise 6.550 tamamlanması gerekiyorken, erkeklerin ise 46 yaş, 6.550 prim günü şartına bakılacak. Bu durum her seneye bir yaş sınırı daha eklenip prim sayısı artarak devam ediyor. 2004 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli sandığı girişi olan kadın çalışan 45 yaş, 6.625 prim günü olmalı. Erkeklerde ise 47 yaş ve 6.625 prim günü tamamlanmalı.

2005 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli sandığı girişi olan kadınlar için yaş sınırı 46, prim günü ise 6.700 iken erkeklerde 48 yaş sınırı 6.700 prim günü istenecek. 2006 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için yaş sınırı 47 yaş ve 6.775 prim günü olmalı. Erkekler için 49 yaş ve 6.775 prim şartına bakılacak.

2007 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar 48 yaşını ve 6.850 prim gününü doldurmalı. Erkekler İSE 50 yaş ve 6.850 prim gününü doldurmalı. 2008 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar 49 yaş ve 6.925 prim günü şartına bakılacakken, erkekler için 51 yaş ve 6.925 prim günü doldurma şartları aranacak.

2009 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi başlayanların ise akibeti belli değil. Prim ve yaş sınırlandırılmasındaki kademe kiminin yüzünü güldürürken kimisi için halen erken emeklilik dönemini imkansız gösteriyor.