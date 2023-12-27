2024 araç muayene ücretleri belli oldu! İşte TÜVTÜRK'ün yeni fiyatları...

27 Aralık 2023 12:06 - Güncelleme : 27 Aralık 2023 12:07

Araç muayene ücretleri yeni yıl ile birlikte zamlanıyor. İddiaya göre TÜVTÜRK, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak araç muayene ücretlerini belirledi.

OTOMOBİLLER MUAYENESİ 821 LİRA 66 KURUŞ!

Yayımlanan yeni ücret tarifesine göre; traktör (römorklu, römorksuz) için 927 lira 06 kuruş olacağı, motosiklet ve motorlu bisiklet için bin 854 lira 12 kuruş olacağı, otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römork için ise bin 821 lira 66 kuruş muayene ücreti ödeneceği ve 282 lira 50 kuruş olarak belirlenen egzoz muayene ücreti de yılbaşından itibaren 422 lira 72 kuruşa yükseleceği öne sürüldü.

GÜNCEL FİYATLAR NE?

Mevcut tarifeye göre, traktör (römorklu, römorksuz), motosiklet ve motorlu bisiklet sınıfındaki araçlar için muayene ücreti 586 lira 50 kuruş. Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römork sınıfındaki araçlardan ise bin 149 lira 60 kuruş muayene ücreti alınıyor.

EGZOZ MUAYENESİ DE ZAMLANIYOR

Diğer yandan 282 lira 50 kuruş olarak belirlenen egzoz muayene ücretinin de ocak ayı itibariyla 422 lira 72 kuruşa yükseleceği belirtiliyor.