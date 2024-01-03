2024 ocak ayı kira artış oranı belli oldu! İşte işyeri kira zammı hesaplama

03 Ocak 2024 11:42 - Güncelleme : 03 Ocak 2024 11:48

Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayının enflasyon verilerini açıklamasıyla 2024 ocak ayı kira artış oranı da belli oldu. Buna göre; iş yerlerinde uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 53,86 olarak ortaya çıktı.

EV KİRASINDA ZAM SINIRI DEVAM EDİYOR

Konut kiralarında ise yüzde 25’lik tavan zam uygulamasın 2 Temmuz 2024’e kadar sürecek. Böylelikle kontrat süresi dolan konut kiracıları, TÜFE rakamlarına kayıtsız kalarak ev sahiplerine yüzde 25 zam yapacak.

OCAK AYI İŞYERİ KİRA ZAM ORANI BELLİ OLDU

İşyeri kiraları için TÜFE oranında zam oranı uygulaması devam ediyor. TÜİK'in aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla bu ay iş yerlerinde uygulanabilecek tavan zam oranı belirlendi. On iki aylık ortalamaya göre hesaplanan tavan zam oranı yüzde 53,86 oldu.

OCAK AYI KONUT KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

Mevcut Kira Bedeli: 13 bin TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Ocak 2024

Girdiğiniz Artış Oranı: %25

Kira Artış Tutarı: 3 bin 250 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 16 bin 250 TL

İŞYERİ KİRA ZAMMI HESAPLAMA

Mevcut Kira Bedeli: 13 bin TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Ocak 2024

Girdiğiniz Artış Oranı: %53,86

Kira Artış Tutarı: 7 bin 1 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 20 bin 1 TL