2024 yılının en büyük darbesi ünlü kahve zincirine denk geldi! 200 şubesi kapandı iflas ediyor

18 Mart 2024 17:10 - Güncelleme : 18 Mart 2024 18:15

Hindistan merkezli olan Coffee Day, 30 yıldır dünya çapında birçok yerde şube açtı. Kahveleri oldukça beğeni toplayan Coffee Day, iflas bayrağını çekti. İflas başvurusu sonrası 200 şubesi kapanan Coffee Day, sadece bir kahve firması değil aynı zamanda teknoloji, lojistik ve finansal hizmetlerde vermektedir.

COFFE DAY İFLAS BAYRAĞINI ÇEKTİ!

Coffee Day Holding olarak iflası için başvuran şirket akabinde diğer firmalarıyla iş dünyasında kalacağını ifade etti. Finansal olarak kahve dünyasından çekilecek olan Coffee Day'dan sonra bir haberde Starbucks'tan geldi. Starbucks bugün itibariyle piyasalarda değer kaybettiğini itiraf etti.

STARBUCKS'TA EŞİKTE!

İsrail'e olan desteğini duyurduktan sonra Starbucks boykotu başlatıldı. Boykot sonrası Starbucks, hisse değeri kaybetti. 2024 yılının yarısından itibaren git gide değer kaybeden kahve markasının bazı şubelerinde küçülmeye gidildi.

Kahve markalarının değer kaybetmesi her ne kadar savaş, boykot ve enflasyon da etkilese aslında kahve markalarının değer kaybetmesinin en büyük nedeni gereksiz pahalılıklarından kaynaklı olduğu bir gerçek. Öte yandan kahve makinelerinin ev yapımları ve bu sebepten gelen ucuzluk nedeniyle de değer kaybettiler.

Öte yandan bu kez de piyasada kahve yapım markalarına olan ilgi arttı. İnsanların çoğu dışarı da kahve tüketmek yerine evlerinde kahve yapımlarını tercih ediyor.