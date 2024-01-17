2024'ün yatırım bütçesi 1 trilyon lira! Aslan payı depreme

17 Ocak 2024 06:58 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 06:59

Hükümetin 2024 Yılı Yatırım Programı Resmî Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan program kapsamında 12 bin 41 projeye yaklaşık 1 trilyon 7 milyar lira ödenek ayrıldı.

Yatırım Programı’nda deprem tedbirlerine yönelik projelere ayrılan bütçe aslan payını aldı. Bu kalem için 510 milyar lira ayrılırken, deprem bölgesine ayrılan ödeneğin yüzde 28’i eğitim, yüzde 23’ü sağlık için kullanılacak.

2024 Yılı Yatırım Programı kapsamındaki yatırım ödeneğinden en yüksek payı yüzde 31,7 ile ulaştırma-haberleşme olurken onu eğitim, madencilik ve enerji, tarım, sağlık, sanayi izledi. İşte yatırımlar:

EĞİTİM BÜTÇESİ İKİNCİ SIRADA

Ulaştırma ve haberleşme sektörü yatırımları için ayrılan ödenek yüzde 162 artışla 319 milyar liraya yükseldi. Söz konusu sektör yatırımları arasında en yüksek pay 150,3 milyar lira ile demir yollarına ayrıldı.

Eğitim sektöre yüzde 15’lik pay ile ikinci sırada yer aldı. Eğitim yatırımları için yüzde 147 artışla 150,8 milyar lira tahsis edildi.

Yüzde 10,5 paya sahip olan madencilik sektörüne bu yıl yüzde 34 artışla 106 milyar lira ayrılırken, yüzde 7,5 paya sahip olan enerji sektörüne ise yüzde 70 artışla 75,7 milyar lira ödenek ayrıldı. Ödenekten Sakarya Doğalgaz Sahası Geliştirme Projesi’nde çalışmalara -46 milyar lira, doğalgaz ve petrol arama faaliyetlerine ise 53,8 milyar lira ayrıldı.

TARIM SEKTÖRÜNDE BÜYÜK ARTIŞ

Yatırım ödeneklerinden yüzde 10’luk pay alan tarım sektörüne bu yıl yüzde 132 artışla 101 milyar lira ödenek tahsis edildi. Tarımsal sulama yatırımları kapsamında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne tahsis edilen 51 milyar lira ödenekle yaklaşık 130 bin hektar alanın sulamaya açılması planlanıyor.

Sağlık sektörünün bu yıl yatırımlarından aldığı pay yüzde 9,4 olarak gerçekleşti. Sağlık Bakanlığına yüzde 152 artışla tahsis edilen 82,7 milyar lira ile bu yıl 16 bin 822 yatak ve 486 ünite hizmete alınacak. Ayrıca 17 şehir hastanesinin yapımına devam edilecek ve bu hastanelerden 6 bin 450 yatak kapasiteli 6 proje tamamlanarak hizmete alınacak.

DEPREM BÖLGESİNE SANAYİ YATIRIMI