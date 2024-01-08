2030'a kadar enerji tüketimi yüzde 16 azalacak

08 Ocak 2024 12:34 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 12:38

1. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı döneminin tamamlanması sonra çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede, 2024-2030 yıllarını kapsayan 2. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı’nın tanıtımı ve 2030 yılına kadar olan yol haritası için bakanlık binası E Blok’ta yer alan konferans salonunda bir toplantı düzenlendi.

Türkiye’nin Enerji Verimliliği 2023 stratejisinin de ele alınacağı programda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Danny Annan’ın yanı sıra çok sayıda kamu ve özel sektör yöneticileri katıldı.

ENERJİ TÜKETİMİMİZ YÜZDE 14 DAHA AZ

Bakan Bayraktar burada yaptığı konuşmada, 2017-2023 dönemini kapsayan ilk Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı’nın hedeflerine ulaştıklarını belirterek, “Üretimden nihai tüketime bütün sektörlerde yürütülen çalışmaların sonucu olarak bugün birincil enerji tüketimimiz yüzde 14 daha az gerçekleşti. Eylem planının uygulama döneminde toplamda 8,5 milyar dolar yatırım yaptık. Yaklaşık 70 milyon ton emisyon azaltımı sağladık. Bütün bunlar için de 45 bin yeni yeşil istihdam oluşturduk” diye konuştu.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ ARTACAK

Türkiye’nin 2053 net sıfır iklim hedefleri doğrultusunda sürdürülebilir ve çevreye duyarlı bir enerji politikası gereği, enerjide arz güvenliğini güçlendirmek ve dışa olan bağımlılığı azaltmak için yeni bir Enerji Verimliliği Hareketi başlattıklarını aktaran Bayraktar, “Bu doğrultuda elde ettiğimiz kazanımları, Türkiye Yüzyılı'nda daha ileriye taşımak amacıyla Türkiye’nin Enerji Verimliliği 2030 Stratejisi ve 2024-2030 yılları arasında uygulanacak olan 2. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı’nı uygulamaya başlıyoruz” dedi.

Bakan Bayraktar, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

2023’A KADAR TÜKETİM YÜZDE 16 AZALACAK

“Eylem planımızın hayata geçirilmesiyle birlikte 2030 yılına kadar enerji tüketimimizi yüzde 16 azaltacak ve 100 milyon ton emisyon azaltımına katkıda bulunacağız. Ortaya koyduğumuz bu hedeflere ulaşmak için kamu ve özel sektör birlikte 2030 yılına kadar 20 milyar dolarlık enerji verimliliği yatırımı gerçekleştireceğiz.

Böylece hem enerji verimliliği alanında faaliyet gösteren firmaları destekleyerek yeni iş imkânı oluşturacak hem de bu yatırımlar sayesinde 2040 yılına kadar 46 milyar dolar değerinde enerji tasarrufu sağlamış olacağız.”

KAMU BİNALARINDA YÜZDE 30 ENERJİ TASARRUFU SAĞLANACAK

Bayraktar, 61 eylem altında yer alan 265 faaliyet kapsamındaki hedeflere ulaşmak için enerji verimliliğini karar alma süreçlerinin tamamında dikkate alınan bir politika bileşeni haline getireceklerini kaydederek, 2030 yılına kadar kamu binalarında yüzde 30 enerji tasarrufu sağlamak için toplam 700 milyon dolar yatırım yapacaklarını söyledi.

Bayraktar, mevcut konutların, yeni binaların ve kentsel dönüşüme giren bölgelerin daha verimli olması için 2030 yılına kadar toplamda 3 milyar doları aşan enerji verimliliği yatırımını gerçekleştireceklerini belirterek, sanayide geri ödeme süresi ortalama 2 yıl olan ve maliyeti toplamda 5 milyar lirayı aşan enerji verimliliği yatırımını ekonomiye kazandıracaklarını dile getirdi.

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR İÇİN ENERJİ ALT YAPISI HALKA SUNULACAK

Bakan Bayraktar, 2030 yılına kadar 1 milyonu aşacak elektrikli aracın yollarda olması için gerekli enerji ve şarj altyapısını vatandaşların hizmetine sunacaklarını aktararak, sulamada, tarımsal üretim ve depolarda, seralarda ısı kayıplarının önlenmesini, atık ısı geri kazanımını, enerji verimli ısıtma-soğutma-havalandırma uygulamalarını ve yenilenebilir enerji kullanımını yaygınlaştıracaklarını kaydetti.

Bakan Bayraktar, konuşmasına şöyle devam etti:

“Enerji maliyetlerinin ekonomimiz üzerindeki yükünün hafiflemesi, çevrenin korunması ve iklim değişikliği ile mücadele edilmesi için enerji verimliliği milletimizin tüm kesimlerince benimsenmelidir. Türkiye Yüzyılı'nda ortaya koyduğumuz hedeflere ulaşmak için tüm vatandaşlarımıza enerjiyi verimli kullanma çağrısı yapıyorum. Bu vesileyle bütün uluslararası finans kuruluşlarını birlikte çalışmaya, daha yeşil bir gelecek inşa etmek için Eylem Planımız çerçevesindeki hedeflerimize destek vermeye davet ediyorum.”

Tanıtım toplantısının ardından bakanlık tarafından düzenlenen Sanayi ve Üniversiteler Arası Enerji Verimliliği Yarışmaları’nda dereceye giren şirketlerin yöneticilerine ve üniversitelerin rektörlerine ödülleri takdim edildi.