225 dolar senaryosu: Altın dümeni rekora kırdı, uzmanlar yorumladı

04 Mart 2024 13:15 - Güncelleme : 04 Mart 2024 13:20

ABD ekonomik verileri altının hızlı yükselişine destek verdi. Ons ve gram yeni haftaya yeni rekorlarla başladı.

FAİZ İNDİRİMİ NE ZAMAN GELECEK?

ABD enflasyonu ocak ayında beklentilerin üzerinde yüzde 3,1 olarak kaydedildi. Fed’in faiz kararlarını büyük oranda etkileyen çekirdek enflasyon verileri ise beklentilere paralel olarak yüzde 2,8 düzeyinde gerçekleşti.

Piyasaların gözleri Fed faiz kararlarına çevrilirken Başkan Powell’in Temsilciler Meclisi ve Senato’da yapacağı konuşma takip edilecek. Fed tarafından faiz indirimleri için henüz erken olduğuna dair mesajlar gelirken San Francisco Fed Başkanı Mary Daly ekonominin gücü göz önüne alındığında acil bir indirim ihtiyacı olmadığını vurguladı.

İSTİHDAM VE İMALAT VERİLERİ BEKLENİYOR

Ons altın gelişmeler sonrasında pazartesi gününe yüzde 2 artışla başladı. 2.080 dolar seviyelerini gören altın, rekora doğru tırmanışlarına devam ediyor. ABD imalat faaliyetleri şubat ayında art arda 16. ay daraldı.

Para politikası cephesinde, New York Fed Başkanı John Williams, merkez bankasının bu yılın sonlarında faiz oranlarını düşürmesini beklediğini söyledi. ABD’de açıklanacak istihdam ve imalat rakamları merakla bekleniyor.

ALTINDAN YENİ HAFTADA YENİ REKOR

Öte yandan enflasyon rakamlarının yükseleceğine dair yatırımcıda oluşan beklenti altın olan talebin artmasına destek veriyor. Ons tarafındaki hızlı yükseliş ve dolar/TL kurlarındaki artış gram altının rekor seviyelere yükselmesini sağladı. Altının gram fiyatı, cuma gününü yüzde 2,4 primle 2 bin 102 liradan tamamladı. Kapalıçarşı’da altın 2.174,67 seviyelerini gördü.

225 DOLARLIK İLERLEME YAŞANABİLİR

FxPro’nun kıdemli piyasa analisti Alex Kuptsikevich Perşembe ve Cuma günü yaşanan rallinin altında 50 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıkma kabiliyetini artırdığını ifade etti. Uzman analist 2.050 dolarlık direncin kırıldığını ifade ederek ana direnç seviyesinin 2.088 dolara yükseldiğini anlattı. Kuptsikevich yaptığı analizde şu ifadeleri kaydetti:

Daha da uzun vadeli bir senaryo var. Yılın başından şubat ortasına kadar olan geri çekilme ekim ayının en düşük seviyelerinden gelen ilk büyüme hareketinin yüzde 61,8’inin klasik bir fibonacci geri çekilmesi. Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde 225 dolara kadar ilerleme olacaktır.

CPM Group analistleri yükseliş trendinin korunabileceğini ifade ederek fiyatların yakın vadede tırmanmaya devam edip etmeyeceğinin belli olmadığını söylediler. Fiyatlarda yaşanacak bir geri çekilmeyle onsun 2.075 dolar gerileyeceğini anlatan analistlere göre bu seviye bir alım fırsatı.