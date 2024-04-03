3 aylık enflasyon farkı belli oldu, hesaplar yeniden başladı

03 Nisan 2024 09:16 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 10:42

AK Partili isim seyyanen zam için net konuştu: 5-10 bin liralık çalışmamız yok!

AK Partili isim seyyanen zam için net konuştu: 5-10 bin liralık çalışmamız yok!

TÜİK, piyasaların merakla beklediği mart ayı enflasyonu belli oldu. Milyonlarca emekli ve memur gözlerini enflasyon farkına çevirdi.

MART AYI ENFASYONU NE KADAR OLDU?

Enflasyon, mart ayında yüzde 3,16 oranında artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 68,50 seviyesine yükseldi. Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %50,10 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %104,07 ile eğitim oldu.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ TEMMUZDA NE KADAR ZAM ALACAK?

Ocak ayında memur ve memur emeklisine enflasyon farkıyla beraber yüzde 49,25 artış yapıldı. Memurlardaki bu yüzde 49,25'lik oranın yüzde 15'lik kısmı ocak zammı olurken yüzde 29,78'de enflasyon farkıyla gelen artış oldu.

Memur ve memur emekli ocak ve temmuz olmak üzere yılda iki kez zam alıyor. Memur maaşlarına toplu sözleşme zammı da ekleniyor. Memur ve memur emeklisi için temmuz zammına yansıyacak yüzde 10 toplu sözleşme zammı bulunuyor.

ERDOĞAN’DAN İYİLEŞTİRME SİNYALİ

31 Mart seçimlerinde siyasi partilerin en önemli gündemlerinden biri emekli maaşları oldu. Ocak ayında SSK ve Bağkur emekli maaşlarındaki altı aylık artış oranı yüzde 49,25'e yükseltildi.

Öte yandan en düşük emekli maaşı 10 bin lira oldu. Memur zammı ile emekli maaşları arasında oluşan fark ise kamuoyunda tepkiyle karşılanırken siyaset uzmanlarına göre seçim sonuçlarını hükümete kızgın olan emekliler belirledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimlerden önce yaptığı bir açıklamasında emekliler için yeni bir düzenlemenin sinyalini vererek şunları kaydetti:

Hayat pahalılığından en fazla etkilenen kesim emeklilerimiz ve çalışanlarımız. 16 milyon emeklimizin tamamına 5'er bin lira ödeme yaptık. Şimdi de promosyonları 8-12 bi aralığına yükselttik.

Önümüzdeki temmuz ayında emekli maaşlarını tekrar masaya yatıracağız. Düzenlemenin hazırlıkları tamamlandı. Küçük esnafın prim gün sayısındaki adaletsizliği gideceğiz. Ev hanımlarımızın prim teşvikleri ile ilgili düzenlemeyi hayata geçirdik.

SSK VE BAĞKUR EMEKLİSİ İÇİN ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

Şubat 2024 enflasyon verilerinin açıklanmasıyla SSK ve Bağ-Kur emeklisi 11,53’lük zammı cebine koydu. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, mart ayı enflasyonu yüzde 3,16 oldu. Böylelikle 3 aylık enflasyon farkı da belli oldu. Bu oranlar birikimli olarak hesaplandığında SGK ve Bağ-Kur emeklisi şimdiden yüzde 15,05’lik zammı hak etti.

SSK, Bağ-Kur emeklisi her yıl Ocak-Temmuz dönemi olmak üzere 6 aylık dilimler halinde zam alıyor.

Öte yandan maaşların hesaplanmasında enflasyon farkıyla beraber refah payı da etkili olmayı sürdürüyor. Ocak 2023’te yaklaşık yüzde 15 olarak uygulanan refah payı Temmuz 2023’te yüzde 5,23 Ocak 2024’te ise refah payı yüzde 11,68 olarak uygulandı.