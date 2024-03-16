33 yılın en büyük işçi zammı! Toyota, Nissan ve Japan Airlines rekor artış yaptı

16 Mart 2024 12:43 - Güncelleme : 16 Mart 2024 12:51

İşçi maaş zamlarında 33 yılın rekor kırıldı. Japonya’da işçi zamları için masaya oturan, işçi örgütü Rengo görüşmeler sonunda yüzde 5,28 zam oranını duyurdu. İşverenlerden enflasyon adımı geldi. Şirketler enflasyonu dengelemek için zam oranını yüksek tuttu.

33 YILIN EN YÜKSEK İŞÇİ ZAMMI

Japonya'nın en büyük işçi örgütü Japon Ticaret Birliği Konfederasyonu (Rengo) işverenlerle bu yılki ücret müzakerelerinin ilk turunun ortalama yüzde 5,28'ke sonuçlandığını açıkladı. Bu oran 33 yılın en yüksek seviyesi oldu.

İŞVEREN DAHA YÜKSEK ZAM YAPTI

Ülkede daha küçük şirketler arasındaki zamlar ortalama yüzde 4,42 olurken, bazı büyük şirketler ise çalışanlarına talepten daha yüksek seviyede zam yapacaklarını açıkladı.

Japon çelik şirketi Nippon Steel çalışanlarına yüzde 14,2'nin üzerinde zam teklif ederken, Japon otomobil üreticileri çalışanlar için enflasyonu dengelemek amacıyla yüzde 5'ten fazla zam önerdi.

TOYOTA, SENDİKANIN TALEBİNİ VE REKOR İKRAMİYEYİ KABUL ETTİ

Japonya'nın en büyük otomobil üreticisi Toyota, işçilerin taleplerini tamamen kabul ederek, 1999'dan bu yana en büyük ücret artışını teklif etti.

NISSAN’DAN 18 BİN YEN ZAM

Şirket, sendikanın aylık 28,440 yen (194 dolar) kadar ücret artışı ve rekor ikramiye ödemesi taleplerini kabul etti. Ülkenin bir diğer otomobil üreticisi Nissan da sendikanın aylık ücretlere ortalama 18,000 yen zam talebini olumlu karşıladı.

JAPAN AIRLINES'TAN YÜZDE 6 ARTIŞ

Hizmet sektöründeki Japan Airlines ise çalışanlarına 1992'den bu yana en yüksek taban maaş artışı olan ortalama yüzde 6'lık bir zam yapacağını açıkladı.

Japonya'nın kültürel olarak yüksek ücretten ziyade iş güvenliğine odaklanması, genellikle ülkedeki uzun süredir durgun ücretlerin ana sebebi gösteriliyor.

ORTALAMA ZAMMIN YÜZDE 4'Ü AŞMASI BEKLENİYOR

Dünya Gazetesi’nin haberine göre, Rengo'ya bağlı 5 bin 272 sendikaya göre 2023 ilkbaharında görülen ortalama ücret artışı yüzde 3,58 oranındaydı. Analistler, çok sayıda büyük firmanın güçlü ücret artışları teklif etmesiyle bu yıl ortalamanın yüzde 4'ün üzerinde olmasının beklendiğini belirtti.

Japon yatırım bankası Nomura'nın tahminlere göre büyük Japon şirketlerinin çalışanlarını ortalama yüzde 5,1'lik bir ücret artışı bekleyebilir.