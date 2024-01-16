4 ülke sıraya girdi! Diyarbakır'dan Avrupa'ya uzanan lezzet

16 Ocak 2024 13:40 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 14:01

Diyarbakır’da üretilen kokoreç Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Avrupa’ya sosis ve salam kılıfının yanı sıra ameliyat ipliği de gönderiliyor. Tesisin sahibi Mehmet Kalçık, kokorecin Diyarbakır'ın en önemli lezzetlerinden biri olduğunu belirterek, "Diyarbakır'da kokoreç üretiminin çok eski bir geçmişi var. Biz de bu lezzeti dünyaya tanıtmak istiyoruz" dedi.

Kokorecin yanı sıra sosis ve salam kılıfı ile ameliyat ipi de ürettiklerini belirten Kalçık, "Ürünlerimizin kalitesine çok önem veriyoruz. Bu nedenle de Avrupa'nın birçok ülkesinden talep alıyoruz" diye konuştu.

DİYARBAKIR KOKORECİ AVRUPA'DA DA İLGİ GÖRÜYOR

Diyarbakır kokoreci, Avrupa'da da ilgi görüyor. Almanya'nın Berlin kentinde yaşayan Türkler, Diyarbakır kokorecini özlediklerini belirterek, "Diyarbakır kokoreci, Türkiye'nin en lezzetli kokoreçlerinden biri. Türkiye'ye döndüğümüzde ilk iş olarak Diyarbakır kokoreci yiyoruz" ifadelerini kullandılar.

KOKOREÇ, DİYARBAKIR'IN EKONOMİSİNE KATKI SAĞLIYOR

Diyarbakır kokoreç üretimi, kentin ekonomisine de önemli katkı sağlıyor. Tesiste yaklaşık 100 kişi istihdam ediliyor. Kokoreç üretiminin artmasıyla birlikte istihdam sayısının da artması bekleniyor.

TÜRK MUTFAĞININ ÖNEMLİ BİR PARÇASI

Diyarbakır kokoreci, Türk mutfağının önemli bir parçası. Diyarbakır'da kokoreç, genellikle sacda pişiriliyor. Kokoreç, Diyarbakır'ın yanı sıra Gaziantep, Şanlıurfa ve Hatay gibi illerde de sevilerek tüketiliyor. Diyarbakır kokoreci, kendine özgü lezzetiyle Türk mutfağının önemli bir parçası olmaya devam ediyor.

ÜRETİM HACMİ 15 TON

Tesisin sahibi Mehmet Kalçık, “Kokorecimiz sadece Türkiye değil, Avrupa ülkelerine de gönderiliyor. Almanya, Avusturya, Makedonya, İspanya başta olmak üzere tüm Avrupa ülkelerine gönderim sağlıyoruz. Toplam Diyarbakır’ın günlük kokoreç hacmi 10-15 ton arasında değişkenlik gösteriyor. Bu da Türkiye’de üretilen kokorecin yüzde 30’una denk geliyor” diye konuştu.

TERSİNE DÖNDÜ

Kokoreç için bölgede yeterli üretim olmadığını dile getiren Kalçık, “Diyarbakır’da maalesef küçükbaş hayvan yetmiyor. Şu an yetmediği için Gaziantep, Batman, Van, Bingöl, Malatya gibi çevre illerden Diyarbakır’a bağırsak akışı oluyor. Eskiden tam tersiydi. Diyarbakır’dan Gaziantep ve Adana’ya bağırsak gönderiliyordu. Ama şu an o bölgelerden Diyarbakır’a bağırsak geliyor. Güneydoğu’da kesilen tüm hayvanların bağırsağının Diyarbakır’da toplandığını söyleyebilirim” dedi.