600 bin TL'den başlayan evler! Ev sahibi olmak isteyen bu evlere koşuyor

20 Mart 2024 21:45 - Güncelleme : 20 Mart 2024 21:56

Bakan Işıkhan'dan emeklileri umutlandıran açıklama: Bu geliri de artıracağız...

Bakan Işıkhan'dan emeklileri umutlandıran açıklama: Bu geliri de artıracağız...

Bankalardan marketlerde geçerli 2 bin TL indirim kampanyası! Bayram sonrasına kadar geçerli

Bankalardan marketlerde geçerli 2 bin TL indirim kampanyası! Bayram sonrasına kadar geçerli

Türkiye'de ev sahibi olmak isteyenler ABD'deki ev satışlarına özendi. Artık sıfır daire satın alamayacak olanlar metruk evlere ilgi gösterdi. Mynet'te yer alan habere göre; fiyatları 600 bin TL'den başlayan bu evler için binlerce insan kuyruk oldu.

600 BİN TL'DEN BAŞLAYAN EVLER!

Bankalardaki kredi miktarlarının azalması, enflasyon, fırlayan gıda fiyatları ve faiz oranları derken sıfır ev sahibi olmak giderek hayal oluyor. Bu yüzden vatandaşlar ev sahibi olmak için alternatif yollara başvurdu.

Bodrum katı, eski terk edilmiş evler ya da ücra köşelerde kalan evler artık cazip gelmeye başladı. Zamanla yavaş yavaş tamiri yapılacak olan evler için fiyatlar 600 bin TL'den başlıyor.

HADİ KÖYÜMÜZE DÖNELİM!

Devlet bankalarındaki ev kredilerinin olmaması özel bankalarda ise ev kredilerinin yüzde 80 karşılaması sonucu yönelimin arttığı bu evler aynı zamanda sosyal medyada da geri dönüşüm olarak yakından takip ediliyor. Son dönemlerde ise artan köye dönme doğal yaşam paylaşımları vatandaşları terk edilen köy evlerine yönlendirdi.

Yapılan araştırmalarda da insanların çoğu metruk kırık dökük evleri yeniden onarmanın keyfinin yüksek olduğunu vurguladı. Son yıllarda Kastamonu, Bursa, Balıkesir, Uşak, Mersin, Tekirdağ gibi şehirlerin köylerine yoğun talep mevcut. Evlerin tamir maliyetinin yüksek olmaması ise ilgiyi artırdı.