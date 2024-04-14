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14 Nisan 2024 16:18 - Güncelleme : 14 Nisan 2024 16:21

A101'den sonra ŞOK'ta harekete geçti! En ucuz Apple ve Samsung telefonlar raflarda

Geçtiğimiz yıldan beridir A101 marketlerde Apple ve Samsung telefon markalarının satışı yapıldı. Bu kez Şok market markaların telefonlarını satmaya başladı. iPhone 13 ve Galaxy S23 modellerinin Şok satışındaki fiyatları şaşırttı.

Editör: Fatimatüzzehra Maslak / Kaynak: tgrthaber.com.tr
A101&#039;den sonra ŞOK&#039;ta harekete geçti! En ucuz Apple ve Samsung telefonlar raflarda

A101'den sonra telefon satışlarında lider olan ŞOK marketteki fiyatları duyan uzun kuyruklar oluşturacak. Akıllı telefonlarda en çok satışı yapılan Samsung ve iPhone dudak uçuklatan fiyatla raflardaki yerini aldı. 

ŞOK MARKETTE SAMSUNG GALAXY S23 VE iPHONE FİYATLARI

Her ayın belirli günlerinde aktüel indirimler yapan Şok market, çeşitli elektronik cihazları raflarına taşıdı. Bunlar arasında ise en merak edilen Apple ve Samsung markalı telefonlar oldu. Piyasa değerleri oldukça yüksek olan Samsung ve Apple telefonlar 16 Nisan'da satışa sunulacak.

A101'den sonra ŞOK'ta harekete geçti! En ucuz Apple ve Samsung telefonlar raflarda - 1. Resim 

Samsung Galaxy S23; 8 GB RAM ve 256 GB depolama sahiptir. Renk ayarı en güçlü olan telefonlardan biri seçildi. Gece çekimindeki netlik ve lens ayarıyla iPhone telefonları solladı. Ön kamerası ,12 Megapiksel çekime sahipken, arka kasasındaysa 50 Megapiksel ana kamera + 12 Megapiksel ultra geniş açılı kamera + 10 Megapiksel üç farklı lensi bulunuyor. 

A101'den sonra ŞOK'ta harekete geçti! En ucuz Apple ve Samsung telefonlar raflarda - 2. Resim

iPhone 15 çıkmasına rağmen halen rağbet gören iPhone 13, özellikleri ise neredeyse Samsung S23 ile aynıymış. Depolama alanı 128 GB, kamera özellikleri ise Samsung S23 ile benzerlik gösteriyor. 

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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