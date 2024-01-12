ABB personeli yüzde 70 zam aldı! Mansur Yavaş "şimdilik" deyip ikinci artış sinyalini verdi

12 Ocak 2024 16:57 - Güncelleme : 12 Ocak 2024 16:59

Ocak ayı ile birlikte hemen hemen tüm kesimlerde maaş artışları ile ilgili hazırlıklar devam ederken belediyelerde de çalışmalara hız verildi. Yerel yönetimler içinde en büyük maaş artışı Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden geldi.

MANSUR YAVAŞ DUYURDU

5 Farklı İş Kolunda Faaliyet Gösteren sendikalar ile Ek Protokol İmza Töreni'nde bir araya gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediye personeline yapılacak zam oranını bizzat duyurdu.

BELEDİYE ÇALIŞANINA YÜZDE 70 ZAM!

Yavaş, çalışanları enflasyona ezdirmemek için belediye personeline yüzde 70 oranında zam yapıldığını duyurdu.

‘ŞİMDİLİK’ DEYİP İKİNCİ ZAMMA YEŞİL IŞIK YAKTI

Yavaş'ın konuşmasında en çarpıcı anlardan biri de belediye personeline maaş zammını açıkladığı sırada yaşandı. Zammı açıklayacağı sırada "Kaç bekliyorsunuz?" diye soran Yavaş'a salondan "100" sesleri yükseldi. Bunun üzerine gülümseyerek yanıt veren Yavaş, "Evet, şimdilik yüzde 70" dedi. ABB personeli yüzde 70 zam sosyal medyanın gündemine de yerleşti.