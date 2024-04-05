ABD devi Morgan Stanley’den kritik FED tahmini! Altın fiyatlarını etkileyecek ilk faiz indirimi için tarih verdi

05 Nisan 2024 11:29 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 11:46

Küresel piyasalar Fed’e odaklandı. Hem Powell’dan hem de yetkililerden Fed’den faiz indirimi için şahin açıklamalar gelirken il faiz indiriminin tarihine ilişkin belirsizlik sürüyor. ABD’li dev yatırım bankası Morgan Stanley Fed’in faiz indirimine ilişkin kritik tahminde bulundu.

Fed tarafında sert sinyaller gelirken açıklamalar gelirken, Morgan Stanley yaz aylarında Fed'in faiz indirimlerine başlayabileceğini öngördü.

BAŞEKONOMİST FED’İN İLK FAİZ İNDİRİMİ İÇİN TARİH VERDİ

Morgan Stanley ABD Başekonomisti Ellen Zentner'e göre ABD Merkez Bankası Haziran ayında faizi düşürme yolunda ilerliyor.

Bloomberg TV'ye konuşan Zentner, "Fed'in Mayıs ayı gibi erken bir tarihte faiz indirimine gitmesi daha çok enflasyonla ilgili olacak. Bence bu kadar erken bir indirime gitmeleri için çıta çok yüksek. Ancak yine de Haziran'a kadar hazır olmalarını bekliyorum" dedi.

PİYASANIN BEKLENTİSİ FED'İN GÖRÜŞÜYLE UYUMLU

İtalya'nın Cernobbio kentinde düzenlenen Avrupa Meclisi-Ambrosetti toplantısından Bloomberg TV'ye bağlanan Zentner, piyasanın bu yıl yaklaşık üç indirim beklentisinin "Fed'in görüşüyle uyumlu olduğuna" inandığını söyledi.

Zentner "Biz dört indirim bekliyoruz. Yılın dördüncü çeyreğinde indirimleri hızlandırmalarını bekliyoruz, çünkü o noktada enflasyon Fed'den daha hızlı düşüyor. Küresel merkez bankalarının ne zaman indirime gideceğinin zamanlamasının gerçekten bir sorun olacağını düşünmüyorum"