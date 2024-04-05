ABD istihdam verisi açıklandı! Altın fiyatlarını nasıl etkileyecek?

05 Nisan 2024 15:33 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 16:10

ABD istihdam verileri 214 binlik beklentileri geride bırakarak 303 bin oldu. Uzmanlar verinin piyasalarda baskıyı artıracağını ve riskli varlıklar için olumsuz bir tablonun ortaya çıktığını ifade etti.

SON 10 AYIN EN YÜKSEK SEVİYESİ

ABD ekonomisi, şubat ayında aşağı yönlü revize edilen 270 bin ve 200 bin tahminlerine kıyasla, Mart 2024'te 303 bin iş ekleyerek son on ayın en yüksek rakamını kaydetti. Ülkede sağlık hizmetleri, hükümet ve inşaat alanlarında iş kazanımları meydana geldi.

FAİZ İNDİRİMLERİ ÖTELENEBİLİR

Piyasalarda FED Başkanı Powell'in Stanford İşletme, Hükümet ve Toplum Forumu etkinliğinde yaptığı konuşmanın yankıları sürerken istihdam raporları beklentileri geride bıraktı. Piyasalarda Powell'in konuşmaları sonrasında faiz indirimlerinin haziranda başlayacağı ihtimali güçlendi. Ancak güçlü gelen istihdam verileri faiz indirimlerinin daha geç bir tarihe ötelenebileceği ihtimalini doğurdu.

ONS ALTIN REKOR SEVİYEYİ KORUYOR

Altının ons fiyatı faiz indirim beklentilerinin yanı sıra güvenli liman talebinden de destek almaya devam ediyor. Ons altın çarşamba günü tüm zamanların rekorunu kırarak 2 bin 300 dolar seviyelerini gördü. ABD ekonomisindeki güçlü seyir dolar endeksinin güçlenmesine yol açarak emtia ve altın gibi metallerin baskı altında kalmasına neden oluyor.

GÖZLER ABD ENFLASYONUNA ÇEVRİLDİ

İstihdam verilerinin güçlü gelmesinin ardından gözler bu kez gelecek hafta açıklanacak ABD enflasyon verilerine çevrildi. TÜFE şubat ayında 3,1'lik beklentinin üzerinde gelerek 3,2 seviyesinde arttı. Mart ayında gelecek enflasyon verisi altın ve para piyasalarının yönünü belirleyecek.

DOLAR ENDEKSİ GÜÇLENDİ

ABD istihdam verileri yüksek faiz döneminin devam edeceğine yönelik beklentilere yol açtı. Raporun açıklanmasının ardından endeksi Cuma günü 104,6'ya ulaştı.

ABD ekonomisi Mart ayında 303.000 iş artışıyla beklentileri aştı ve neredeyse bir yılın en yüksek büyümesini kaydetti. İşsizlik beklenenin altında yüzde 3,8 seviyesine düşerken düşerken ücret artışı hafif bir hızlanma gösterdi.

Aralarında Neel Kashkari ve Jerome Powell'ın da bulunduğu Federal Reserve yetkilileri, herhangi bir faiz indirimini düşünmeden önce enflasyon eğilimlerini izlemenin önemini vurguladılar. Powell, Fed'in faiz oranlarını ayarlamadan önce enflasyonun yüzde 2 hedefinde dengelendiğine dair ek kanıtlara ihtiyaç duyacağını belirtti.