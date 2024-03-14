ABD petrol stoklarında dikkat çeken düşüş

14 Mart 2024 13:12 - Güncelleme : 14 Mart 2024 13:17

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 1 milyon 500 bin varil azaldı. ABD petroller stoklarındaki bu hareketlenmelerin petrol fiyatlarını etkilemesi bekleniyor.

PİYASA BEKLENTİLERİNİN ALTINA GERİLEDİ

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarına ilişkin verileri yayımladı. Buna göre, ABD stokları geçen hafta yaklaşık 1 milyon 500 bin varil düşüşle 447 milyon varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 900 bin varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 600 bin varil artışla 361 milyon 600 bin varil seviyesine kadar çıktı. Aynı dönemde ABD'nin benzin stokları da yaklaşık 5 milyon 700 bin varil azaldı. Bu durumla beraber stoklar 234 milyon 100 bin varil seviyesine geriledi.

ÜRETİM AZALDI

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük ortalama 1 milyon 730 bin varil azalarak 5 milyon 491 bin varil oldu. Ham petrol ihracatı ise günlük ortalama 1 milyon 490 bin varil azalarak 3 milyon 147 bin varil oldu.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 2-8 Mart haftasında 104 bin varil düşüşle 13 milyon 532 bin varil olarak kayıtlara geçti. EIA'nın "Mart 2024 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 190 bin varil, gelecek yıl ise 13 milyon 650 bin varil olması bekleniyor.