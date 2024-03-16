ABD'de sanayi üretimi beklentileri aştı

16 Mart 2024 00:39 - Güncelleme : 16 Mart 2024 00:41

ABD'de sanayi üretimi Şubat ayında beklentileri sınırlı ölçüde aştı.

Buna göre, ülkede sanayi üretimi, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 yükseldi.

Piyasanın bu dönemde değişim göstermesini beklemediği sanayi üretimi, ocak ayında yüzde 0,5 düşmüştü.

İmalat sanayi üretimi de şubatta yüzde 0,8 artış kaydetti. İmalat sanayi üretimine yönelik piyasa beklentisi, şubatta yüzde 0,3 artması yönündeydi.

İmalat sanayi üretimi, ocak ayında yüzde 1,1 azalmıştı.

Ülkede kapasite kullanım oranı ise aynı dönemde değişim göstermeyerek yüzde 78,3 ile uzun dönem ortalamasının 1,3 puan altında kaldı.

Piyasa beklentilerinin altında gelen kapasite kullanım oranının yüzde 78,5 olması öngörülüyordu.