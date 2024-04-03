ABD'li bankadan dolar/TL tahmini! 30 liranın altına ineceği tarihi verdi

03 Nisan 2024 09:42 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 09:46

Dolar ne kadar oldu, euro kaç TL? 3 Nisan 2024 Çarşamba dolar euro ve döviz kurları

Dolar ne kadar oldu, euro kaç TL? 3 Nisan 2024 Çarşamba dolar euro ve döviz kurları

Yerel seçimlerin ardından bir rapor yayınlayan ABD’nin en önemli bankalarından Well Fargo, dolar/TL kuruna ilişkin öngörüsünü paylaştı.

GÖRÜŞLERİNİ YENİLEDİ

ABD'li dev banka Wells Fargo, 2024'ün başında, Türk lirasına ilişkin uzun vadeli ihtiyatlı iyimser bir bakış açısı ortaya koydu. Bankanın paylaştığı son raporda yerel seçimlerin sonrasında da Türk lirasına ilişkin uzun vadeli yapıcı görüşülerini "artan bir inançla" yinelediklerini aktardı.

30 TL’NİN ALTINA İNECEK

Banka, ABD dolarının, Türk lirası karşısında bu yıl için tepe noktasını gördüğünü ifade ederek kurun 2025 yılında 30 TL'nin altına ineceği görüşünü tekrarladı.

Wells Fargo, tarafından yayımlanan raporda şu ifadelere yer verildi:

TL İÇİN YAPICI GÖRÜŞÜMÜZ DEVAM EDİYOR

"Bu yılın başında, Türk lirasına ilişkin uzun vadeli ihtiyatlı iyimser bir bakış açısını resmi olarak ifade ettik; bu, yıllarca süren kötümserliğin ardından kayda değer bir görüş değişikliği oldu.

Yerel seçimlerin geride kalması ve politika ve ekonomik ortodoksiye olan bağlılığın devam etmesiyle birlikte, Türk lirasına ilişkin uzun vadeli yapıcı görüşümüzü, artan bir inançla yineliyoruz.

TCMB sıkılaştırma döngüsünün başlamasından bu yana, piyasa katılımcıları Türk varlıklarına olumlu tepki vermiştir. Türk devlet borçları üzerindeki kredi temerrüt takası spreadleri önemli ölçüde daralmış ve gelişmekte olan piyasalar egemen dolar-borç CDS spread endeksine yakınsamıştır.

Aslında, TCMB sıkılaştırma döngüsünün başlamasından bu yana, Türkiye'nin spreadleri 205 baz puanın üzerinde daralırken, EMBI endeksi sadece 91 baz puan daralmıştır.

RESMİ VE GAYRİ RESMİ DÖVİZ KURLARI BİRBİRİNE YAKLAŞTI

Ayrıca, yerel seçimler öncesinde siyasi belirsizlik mevcuttu ve bu belirsizlik, TL'yi ABD para birimine çevirirken resmi USD/TRY kuruna kıyasla ABD doları için bir prime yol açtı.

Ancak, geçmişte yerel seçimlerle ilgili belirsizlikle birlikte bu dolar primi azalmış ve resmi ve gayri resmi döviz kurları birbirine yaklaşarak ABD doları için sadece küçük ama normal bir prim bırakmıştır.

EN KÖTÜSÜ GEÇMİŞTE KALDI

Bize göre döviz kurlarının birbirine yakınsaması ve dolar priminin azalması, liranın gelecekteki değerine ilişkin artan iyimserliği yansıtmaktadır. Lira için, yerel siyasi dinamiklerin iyileşmesi, güvenilir bir para otoritesinin bağımsızlığı ve Türkiye'nin demokratik sistemine müdahale edilmemesi kombinasyonu, zaman içinde daha güçlü bir para birimi ile sonuçlanmalıdır.

Bu anlamda, daha önce de belirttiğimiz gibi, Türk lirası için yapıcı görüşümüzü bu kez daha yüksek bir inançla yineliyor ve Türkiye'nin para birimi sorunlarının en kötüsünün muhtemelen geçmişte kaldığına inanıyoruz.

Bununla birlikte, lirada ara sıra volatilite nöbetleri yaşanabileceğini düşünüyoruz. Bununla birlikte, liradaki oynaklığın -büyük bir siyasi aksaklık veya son politika uygulamalarından geri adım atılmadığı varsayımıyla- geçici olacağına ve para biriminin yılsonuna kadar güçlenme eğiliminde olacağına inanıyoruz.

Tahmin ufku, şimdilik 2025'in 3. çeyreğinin sonuna kadardır. Bu anlamda, USD/TRY kurunun bu yıl zirve yaptığına ve 2025'in ortalarında 30,00 TL'nin altına ineceğine inanıyoruz."