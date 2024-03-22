ABD'li dev yatırım bankası Goldman Sachs’tan TCMB yorumu

22 Mart 2024 10:07 - Güncelleme : 22 Mart 2024 10:08

ABD merkezli dev yatırım bankası Goldman Sachs’tan TCMB’nin faiz adımı ile ilgili kritik yorum geldi. Goldman Sachs, Merkez Bankası'nın (TCMB) gerçekleştirdiği 500 baz puan büyüklüğündeki faiz artırımının enflasyon ve para biriminde değer kaybı beklentilerine yönelik tek seferlik bir adım olduğunu, bir faiz artırımı döngüsünün başlangıcı olmadığını belirtti.

MERKEZ BANKASI GÜVENİLİRLİĞİNİ ARTIRACAK

Goldman Sachs, ayrıca kararın fiyatlarda istikrarı sağlama ve ortodoks para politikasına geçiş konularında Merkez Bankası'nın güvenilirliğini artıracağını da belirtti.

TCMB FAİZ PATİKASINDAKİ GEVŞEME İÇİN TAHMİNDE BULUNDU

Değerlendirmede "Yıllık enflasyonun yılın ikinci yarısında keskin bir düşüşe geçerek yılsonunda yüzde 33'e gerilemesini ve TCMB'nin üçüncü çeyrekten itibaren para politikasını gevşetmeye başlayarak 2024 sonunda yüzde 32,5'e ulaşmasını beklemeyi sürdürüyoruz" denildi.