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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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22 Mart 2024 10:07 - Güncelleme : 22 Mart 2024 10:08

ABD'li dev yatırım bankası Goldman Sachs’tan TCMB yorumu

Merkez Bankası’nın 500 baz puanlık faiz artırımına yabancı kuruluşların yorumları gelmeye devam ediyor. ABD’li dev banka Goldman Sachs, 500 baz puanlık faiz artırımının enflasyondaki artış ve Türk lirasındaki değer kaybına yönelik tek seferlik bir ayarlama olduğunu ve bir faiz artırım döngüsünün başlangıcı olmadığını belirtti.

Editör: Betül Meral Sarıiz / Kaynak: ekonomim
ABD&#039;li dev yatırım bankası Goldman Sachs’tan TCMB yorumu

ABD merkezli dev yatırım bankası Goldman Sachs’tan TCMB’nin faiz adımı ile ilgili kritik yorum geldi. Goldman Sachs, Merkez Bankası'nın (TCMB) gerçekleştirdiği 500 baz puan büyüklüğündeki faiz artırımının enflasyon ve para biriminde değer kaybı beklentilerine yönelik tek seferlik bir adım olduğunu, bir faiz artırımı döngüsünün başlangıcı olmadığını belirtti.

MERKEZ BANKASI GÜVENİLİRLİĞİNİ ARTIRACAK

Goldman Sachs, ayrıca kararın fiyatlarda istikrarı sağlama ve ortodoks para politikasına geçiş konularında Merkez Bankası'nın güvenilirliğini artıracağını da belirtti.

TCMB FAİZ PATİKASINDAKİ GEVŞEME İÇİN TAHMİNDE BULUNDU

Değerlendirmede "Yıllık enflasyonun yılın ikinci yarısında keskin bir düşüşe geçerek yılsonunda yüzde 33'e gerilemesini ve TCMB'nin üçüncü çeyrekten itibaren para politikasını gevşetmeye başlayarak 2024 sonunda yüzde 32,5'e ulaşmasını beklemeyi sürdürüyoruz" denildi.

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Kaynak: ekonomim
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