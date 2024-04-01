ABD’li dev yatırım bankasından ilk seçim yorumu geldi! TL’de pozitif performans bekleniyor

01 Nisan 2024 16:03 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 16:10

Yerel seçimlerin ardından yabancı kuruluşlardan ekonomiye ilişkin değerlendirmeler de gelmeye devam ediyor. Goldman Sachs’dan seçim sonrası ilk yorum geldi. Yatırım devi, önümüzdeki dönem için verilen mesajları işaret ederek “TL'de iyi performans bekliyoruz” yorumunu yaptı.

TL İÇİN OLUMLU PERFORMANS BEKLENİYOR

Goldman Sachs, seçim sonrası yayımladığı ilk değerlendirmesinde Türk lirası olumlu yorumda bulundu. Goldman Sachs ekonomistleri seçimin geride kalmasıyla artan sermaye akımlarıyla Türk lirasının geçtiğimiz aylara kıyasla daha iyi performans sergilemesini bekliyor.

PİYASALAR EKONOMİ POLİTİKALARINA DEVAM MESAJINI ALACAK

Aralarında Clemens Grafe’in de olduğu Goldman Sachs ekonomistleri, Türkiye’deki yerel seçimlerin büyük ölçüde tartışmasız geçmesi ve mevcut ekonomi politikalarına devam edileceği mesajının piyasalar tarafından memnuniyetle karşılanacağını öngördü.

“TCMB REZERVLERİNDE CİDDİ KAYIP VAR”

Raporda, yıl başından bu yana gerçekleşen sermaye çıkışları ve seçim belirsizliği ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) rezervlerinde ciddi kayıp olduğu hatırlatıldı.

Bununla birlikte sadece mevcut politikalara devam edilmesiyle önümüzdeki haftalarda sermaye girişinin tekrar başlayacağı öngörüldü. Cari dengedeki hızlı düzelmenin de etkisiyle TL’nin önceki aylara göre çok daha iyi bir performans göstereceği tahmin edildi.