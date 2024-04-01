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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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01 Nisan 2024 16:03 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 16:10

ABD’li dev yatırım bankasından ilk seçim yorumu geldi! TL’de pozitif performans bekleniyor

Yerel seçimlerin tamamlanmasının ardından ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs’tan ekonomiye ilişkin ilk yorum geldi. Yayımlanan değerlendirmede seçimlerin tartışmasız geçmesine işaret eden Goldman, mevcut ekonomi politikalarına devam edileceği mesajının olumlu karşılandığı bunun da TL performansını pozitif etkileyeceği yorumunu yaptı.

Editör: Betül Meral Sarıiz / Kaynak: BloombergHT
ABD’li dev yatırım bankasından ilk seçim yorumu geldi! TL’de pozitif performans bekleniyor

Yerel seçimlerin ardından yabancı kuruluşlardan ekonomiye ilişkin değerlendirmeler de gelmeye devam ediyor. Goldman Sachs’dan seçim sonrası ilk yorum geldi. Yatırım devi, önümüzdeki dönem için verilen mesajları işaret ederek “TL'de iyi performans bekliyoruz” yorumunu yaptı.

TL İÇİN OLUMLU PERFORMANS BEKLENİYOR

Goldman Sachs, seçim sonrası yayımladığı ilk değerlendirmesinde Türk lirası olumlu yorumda bulundu. Goldman Sachs ekonomistleri seçimin geride kalmasıyla artan sermaye akımlarıyla Türk lirasının geçtiğimiz aylara kıyasla daha iyi performans sergilemesini bekliyor.

PİYASALAR EKONOMİ POLİTİKALARINA DEVAM MESAJINI ALACAK

Aralarında Clemens Grafe’in de olduğu Goldman Sachs ekonomistleri, Türkiye’deki yerel seçimlerin büyük ölçüde tartışmasız geçmesi ve mevcut ekonomi politikalarına devam edileceği mesajının piyasalar tarafından memnuniyetle karşılanacağını öngördü.

ABD’li dev yatırım bankasından ilk seçim yorumu geldi! TL’de pozitif performans bekleniyor - 1. Resim

“TCMB REZERVLERİNDE CİDDİ KAYIP VAR”

Raporda, yıl başından bu yana gerçekleşen sermaye çıkışları ve seçim belirsizliği ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) rezervlerinde ciddi kayıp olduğu hatırlatıldı.

Bununla birlikte sadece mevcut politikalara devam edilmesiyle önümüzdeki haftalarda sermaye girişinin tekrar başlayacağı öngörüldü. Cari dengedeki hızlı düzelmenin de etkisiyle TL’nin önceki aylara göre çok daha iyi bir performans göstereceği tahmin edildi.

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Kaynak: BloombergHT
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