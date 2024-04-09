ABD'li yatırım bankasından kritik tahmin! Altın için şaşırtan senaryo geldi

09 Nisan 2024 17:30 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 17:34

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ABD'nin en büyük ikinci bankası Bank of America’dan altın için şaşırtan senaryo geldi. Altın fiyatlarının rekor üzerine rekor kırdığı bugünlerde fiyat öngörüsünde bulunan BofA ons altında ne zaman 3000 doların görülebileceği ile ilgili tarih verdi.

ABD’Lİ YATIRIM BANKASINDAN ALTIN SENARYOSU

ABD'li yatırım bankası Bank of America (BofA), değerli metaller için fiyat tahminlerini belirtirken; ons altın için ise, 3000 dolar senaryosunu açıkladı.

Dev banka, ons altın ve ons gümüşün, önümüzdeki 12 ayda sırasıyla 3000 dolar ve 30 doların üzerine çıkacağı öngörüsünde bulundu.

DEĞERLİ MADENLER İÇİN BEKLENTİSİNİ PAYLAŞTI

Bank of America ayrıca; bakır, alüminyum ve çinko için de beklentilerini açıkladı. Buna göre, bakır ve alüminyumun 2026'ya kadar sırasıyla ortalama 12000 dolar ve 3250 dolara çıkmasını beklediklerini değerlendirdi.

Banka, bu yıl, maden arzının muhtemelen hayal kırıklığı oluşturmasıyla çinkoda açık beklediğini kaydetti.