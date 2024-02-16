Adli para cezaları artırılıyor! Alt ve üst sınır yeniden belirlenecek

16 Şubat 2024 15:46 - Güncelleme : 16 Şubat 2024 15:52

Adli para cezalarında limitler yeniden düzenleniyor. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, adli para cezalarında alt ve üst sınırları yeniden düzenlediklerini belirleterek, "1 günlük cezanın alt sınırı 100 TL, üst sınırı 500 TL'ye çıkarılacak" dedi.

DÜZENLEME MECLİS’E SUNULDU

Yargı hizmetlerinin etkinliğinin artırılmasına yönelik düzenlemeler içeren 8. Yargı Paketi, TBMM Başkanlığına sunuldu. Özlem Zengin, 8. Yargı Paketi'nin ayrıntılarını açıkladı. Teklifin bir tanesi geçici olmak üzere 43 maddeden oluştuğunu ifade eden Zengin, amaçlarının yargı hizmetlerinin daha etkin sağlanması olduğunu aktardı.

ADLİ PARA CEZALARINDA ALT VE ÜST SINIRLAR DEĞİŞİYOR

Adli para cezalarında bazı alt ve üst sınırları yeniden düzenlediklerini kaydeden Zengin, bir günlük ezanın alt sınırının 100, üst sınırının ise 500 TL'ye çıkarılacağını söyledi.

Zengin, "Adalet bakanlığı bünyesinde bulunan tazminat komisyonuna yeni görevler vererek yeni bir hüviyete kavuşturmuş oluyoruz. Manevi tazminat talepleri anayasa mahkemesi yerine bu komisyona yapılacak. Bireysel başvurulardaki yığılmalar olmayacak artık." dedi.

YENİ LİMİT NE KADAR OLACAK?

Hazırlanan düzenlemeye göre, adli para cezalarında ön ödemenin taban limiti 30 liradan 100 liraya yükselecek ve üst sınır 500 lira olacak.

Hapis cezasının para cezasına çevrilmesindeki miktar, 100 lira ile 500 lira arasındaki bir rakamın gün ile çarpımıyla belirlenecek.