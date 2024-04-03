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Haberler>Ekonomi>Aile Bakanı 8 bin eleman alımı için müjdeyi verdi, tarih belli oldu
03 Nisan 2024 00:43 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 00:45

Aile Bakanı 8 bin eleman alımı için müjdeyi verdi, tarih belli oldu

Aile Bakanlığı'na alınacak 8 bin personel için müjde geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakanlığa işçi alımı için tarihi duyurdu.

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Aile Bakanı 8 bin eleman alımı için müjdeyi verdi, tarih belli oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda 2024 personel alımları için tarih belli oldu. 8 bin personel Ramazan Bayramı'ndan önce alınacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Geçtiğimiz aylarda müjdesini verdiğimiz ve başvurularını aldığımız 8 bin personel alımını bayramdan önce gerçekleştireceğiz. Yeni çalışma arkadaşlarımızı büyük bir heyecanla bekliyor, atamaların hayırlı olmasını diliyorum."

Aile Bakanı 8 bin eleman alımı için müjdeyi verdi, tarih belli oldu - 1. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com.tr
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