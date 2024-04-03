Aile Bakanı 8 bin eleman alımı için müjdeyi verdi, tarih belli oldu

03 Nisan 2024 00:43 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 00:45

İşkur 8 bin işçi alımı için tarih verdi! Sağlık Bakanlığı kura çekilişi başlıyor

İşkur 8 bin işçi alımı için tarih verdi! Sağlık Bakanlığı kura çekilişi başlıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda 2024 personel alımları için tarih belli oldu. 8 bin personel Ramazan Bayramı'ndan önce alınacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Geçtiğimiz aylarda müjdesini verdiğimiz ve başvurularını aldığımız 8 bin personel alımını bayramdan önce gerçekleştireceğiz. Yeni çalışma arkadaşlarımızı büyük bir heyecanla bekliyor, atamaların hayırlı olmasını diliyorum."