03 Nisan 2024 00:43 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 00:45
Aile Bakanı 8 bin eleman alımı için müjdeyi verdi, tarih belli oldu
Aile Bakanlığı'na alınacak 8 bin personel için müjde geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakanlığa işçi alımı için tarihi duyurdu.
Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda 2024 personel alımları için tarih belli oldu. 8 bin personel Ramazan Bayramı'ndan önce alınacak.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Geçtiğimiz aylarda müjdesini verdiğimiz ve başvurularını aldığımız 8 bin personel alımını bayramdan önce gerçekleştireceğiz. Yeni çalışma arkadaşlarımızı büyük bir heyecanla bekliyor, atamaların hayırlı olmasını diliyorum."
Kaynak: tgrthaber.com.tr