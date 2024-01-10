Aile Destek Programı ödemeleri bugün hesaplara yatacak

10 Ocak 2024 12:32 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 12:37

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hanelere toplam 64,3 milyar TL destek sağladıklarını bildirdi. Bakan Göktaş, “Büyüyen ve gelişen ülkemizin refahını vatandaşlarımızla paylaşmaya devam edeceğiz” dedi.

SOSYAL YARDIM PROGRAMLARININ ETKİNLİĞİNİ ARTIRIYORUZ

Düzenli sosyal yardımlardan yararlanan hanelerin yanı sıra herhangi bir dezavantajı olmaması nedeniyle düzenli sosyal yardım alamayan haneleri de yalnızca gelir kriteri üzerinden Türkiye Aile Destek Programı’na dâhil ettiklerini ifade eden Bakan Göktaş şunları kaydetti:

“Bakanlık olarak gelişen ve değişen hayat şartlarını göz önünde bulundurarak sosyal yardım programların etkinliğini artırıyoruz ve sosyal yardımlarımızı bütüncül bir şekilde uyguluyoruz. Vatandaşlarımız arasında hiçbir ayrım yapmadan eşit ve adil hizmet prensibiyle toplumun tüm kesimlerine arz odaklı ve erişilebilir hizmet ağımız ile ulaşıyoruz.”

4 MİLYAR TL ÖDEME YAPILDI

Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hanelere her ay düzenli destek sağladıklarını kaydeden Bakan Göktaş, “İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. İhtiyaç sahibi hanelerimize bu ay toplam 4 milyar TL ödeme yapacağız” diye konuştu.