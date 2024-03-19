Ailelerin paraları hesaplara aktarıldı! Bakan duyurdu: Mart ayı SED ödemesi yapıldı

19 Mart 2024 15:35 - Güncelleme : 19 Mart 2024 15:53

Parala hesaplara geçti! Ailelere ödenen SED ödemeleri hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Mart ayında 884,7 milyon TL Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yaptıklarını bildirdi.

“SED ÖDEMESİ İLE ÇOCUKLARIN İHTİYAÇLARINI KARŞILIYORUZ”

Bakan Göktaş, çocuklara yönelik hizmetlere özel önem verdiklerini ve çocukların farklı ihtiyaçlarını gözeterek hizmetleri çeşitlendirdiklerini belirtti.

Bu doğrultuda SED ile çocukları, ailelerinin yanında ve sosyal çevresi içerisinde desteklediklerini ifade eden Bakan Göktaş, çocukların milli değerlere sahip, kendine güvenen, eğitimli ve sağlıklı birer fert olarak yetişmeleri için tüm gayretleriyle çalıştıklarını vurguladı.

884,7 MİLYON TL ÖDEME AİLELERİN HESAPLARINA GEÇTİ

Aile odaklı sosyal hizmet modelleri ile çocukların öncelikli olarak aile şefkati ve sıcaklığı ile yetişebilmeleri için gayret gösterdiklerini ifade eden Bakan Göktaş, “Çocukların aile ortamında büyümelerinin, toplumsal değerlerin korunmasında vazgeçilmez bir rolü olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için Mart ayına ilişkin 884,7 milyon TL SED ödemesi yaptık” dedi.