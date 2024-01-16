Akaryakıt devi Shell'den bomba karar: Tüm sevkiyatları askıya aldık

16 Ocak 2024 21:59 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 22:04

İngiliz enerji şirketi Shell, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'nin Yemen'deki Husilere yönelik operasyonlarının ardından Kızıldeniz üzerinden yapılan tüm sevkiyatları süresiz olarak askıya aldığını duyurdu.

Konuya aşina kaynaklara dayandırılan haberlere göre petrol şirketi Shell, saldırılar nedeniyle Kızıldeniz üzerinden yapılan tüm sevkiyatları süresiz olarak askıya aldı.

TÜM SEVKİYATLAR ASKIYA ALINDI

Yemen’deki İran destekli Husilerin ticari gemilere yönelik saldırıları devam ederken, bir şirket daha Kızıldeniz üzerinden yaptığı sevkiyatları askıya aldı. Konuya aşina kaynaklara dayandırılan haberlerde, petrol şirketi Shell’in saldırılar nedeniyle Kızıldeniz üzerinden yapılan tüm sevkiyatları süresiz olarak askıya aldığı belirtildi.

"HERHANGİ SALDIRI BÜYÜK PETROL SIZINTISINA NEDEN OLABİLİR"

Haberlerde, Shell’in söz konusu kararı, gemilerine düzenlenecek bir saldırının bölgede büyük bir petrol sızıntısına neden olabileceği ve gemi mürettebatının güvenliğini sağlamak için aldığı aktarıldı.

Geçtiğimiz ay İngiliz petrol şirketi BP de saldırılar nedeniyle Kızıldeniz'den yaptığı tüm sevkiyatları geçici olarak durdurma kararı almıştı.