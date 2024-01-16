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16 Ocak 2024 21:59 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 22:04

Akaryakıt devi Shell'den bomba karar: Tüm sevkiyatları askıya aldık

Akaryakıt devi Shell bomba bir karara imza attı. Shell, Kızıldeniz üzerinden yaptığı sevkiyatlara ilişkin kararını açıkladı. Petrol şirketi, Husilerin saldırıları nedeniyle tüm sevkiyatları süresiz olarak askıya aldı.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Akaryakıt devi Shell&#039;den bomba karar: Tüm sevkiyatları askıya aldık
Akaryakıt, Petrol

İngiliz enerji şirketi Shell, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'nin Yemen'deki Husilere yönelik operasyonlarının ardından Kızıldeniz üzerinden yapılan tüm sevkiyatları süresiz olarak askıya aldığını duyurdu.

Konuya aşina kaynaklara dayandırılan haberlere göre petrol şirketi Shell, saldırılar nedeniyle Kızıldeniz üzerinden yapılan tüm sevkiyatları süresiz olarak askıya aldı.

TÜM SEVKİYATLAR ASKIYA ALINDI

Yemen’deki İran destekli Husilerin ticari gemilere yönelik saldırıları devam ederken, bir şirket daha Kızıldeniz üzerinden yaptığı sevkiyatları askıya aldı. Konuya aşina kaynaklara dayandırılan haberlerde, petrol şirketi Shell’in saldırılar nedeniyle Kızıldeniz üzerinden yapılan tüm sevkiyatları süresiz olarak askıya aldığı belirtildi.

Akaryakıt devi Shell'den bomba karar: Tüm sevkiyatları askıya aldık

"HERHANGİ SALDIRI BÜYÜK PETROL SIZINTISINA NEDEN OLABİLİR"

Haberlerde, Shell’in söz konusu kararı, gemilerine düzenlenecek bir saldırının bölgede büyük bir petrol sızıntısına neden olabileceği ve gemi mürettebatının güvenliğini sağlamak için aldığı aktarıldı.

Geçtiğimiz ay İngiliz petrol şirketi BP de saldırılar nedeniyle Kızıldeniz'den yaptığı tüm sevkiyatları geçici olarak durdurma kararı almıştı.

Şoke eden görüntü... Akaryakıt istasyonunda sucuk yıkadılar!

Bursa'dan gelen görüntüler 'pes artık' dedirtti. Marketlerde reyonlara konulmadan önce bir akaryakıt istasyonunun oto yıkama alanında minibüsün içinde sucuk yıkandı. Görüntülerin sosyal medyada gündem olması üzerine tepkiler çığ gibi büyüdü.

Haberler>Ekonomi>Akaryakıt devi Shell'den bomba karar: Tüm sevkiyatları askıya aldık
AkaryakıtPetrol
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